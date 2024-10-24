У Силах оборони може зʼявитися ще один рід військ - Кіберсили ЗСУ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що відповідну ідею обговорили представники Сил оборони України, народні депутати – представники Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти.

Робоча зустріч відбулася під головуванням начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича.

Зазначається, що створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектра завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом.