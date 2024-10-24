У Силах оборони може зʼявитися ще один рід військ - Кіберсили ЗСУ
У Збройних Силах України обговорили можливість створення Кіберсил як окремого роду військ. Це дозволить значно посилити спроможності українського війська
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що відповідну ідею обговорили представники Сил оборони України, народні депутати – представники Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти.
Робоча зустріч відбулася під головуванням начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича.
Зазначається, що створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектра завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом.
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