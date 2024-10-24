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OPINION

Чи варто Україні оголошувати КНДР війну?

Віктор Андрусів
24 жовтня, 2024 четвер
10:01
Погляд

Перед країнами, які співпрацюють з Росією, виникає проблема того, що тепер вони фактично співпрацюють з КНДР

Зміст

Чи варто оголошувати КНДР війну, коли підтвердиться участь її військ на боці орків. Мабуть, варто було коректніше запитати: чи варто офіційно визнавати агресію КНДР проти України? (щоправда, є теж актом оголошення війни).

Питання складне і точно є дилемою для нас. 

З практичного погляду, війна між нами та КНДР немає змісту і навряд чи може відбуватись в якомусь масштабі, окрім участі її наземних військ і бомбардувань ракетами нас, що вже відбувається. 

Але з формальної точки зору може з’явитись поле для серйозної дипломатичної та політичної гри. Оскільки мова буде йти не про війну з КНДР, а про те, що війна між Україною і РФ перетворюється на війну з РФ - КНДР. Тобто на нас уже напала не одна країна, а блок країн. Тому офіційне визнання їхньої спільної агресії, на мою думку, має кілька важливих для нас моментів.

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По-перше, це визнання суб’єктності союзу РФ — КНДР. Що це дасть? На мою думку, багато. Перед країнами, які співпрацюють з Росією виникає проблема того, що тепер вони фактично співпрацюють з КНДР, а в цієї країни інший міжнародний статус і роль. Тому можна почати сильніше тиснути на партнерів РФ, і підштовхувати їх до відмови від співпраці.

По-друге, офіційне визнання агресії КНДР — це серйозний виклик для наших партнерів. Це точно поставить їх в ситуацію вжиття необхідних додаткових заходів. Особливо в поганій ситуації опиняться "любителі домовитись з РФ", бо тепер це і про домовитись з КНДР. А на Заході — це табу. Додатковим моментом тут може бути те, що визнання їх агресії може передбачати надання нам такої зброї, яка може завдавати ударів по самій КНДР. Ну і водночас по території РФ. 

По-третє, і це, мабуть, найцінніше, на мою думку, КНДР не готова до того, щоб її офіційно визнали агресором. Річ у тому, що багато років поспіль влада цієї країни намагається не спровокувати військовий конфлікт, в якому в них доволі мало шансів вистояти. За їхньою стратегією, в конфлікт можна входити тільки після наявності ядерної зброї, щодо якої в них ще існує багато питань, починаючи від кількості, точності й до носіїв. На мою думку, надаючи допомогу РФ, вони не очікують стати стороною конфлікту, до якого взагалі не мають жодного стосунку. Особливо, коли побоюються удару від Південної Кореї.

Тому саме формулювання питання, що ми можемо оголосити їх агресором і вести бойові дії — серйозно змусить цих дегенератів задуматись, чи варто такою ціною допомагати Путіну. 

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
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КНДР
Війна з Росією
допомога Україні
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