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Головна Культура Співачка Лущинська зізналася, що думала про самогубство через хейт за пісню "Танцюю гопака"

Співачка Лущинська зізналася, що думала про самогубство через хейт за пісню "Танцюю гопака"

23 лютого, 2024 п'ятниця
18:06
Культура На фото: Юлія Лущинська

Українська співачка Юлія Лущинська заявила, що отримувала погрози після виходу пісні "Танцюю гопака" та думала про суїцид, але її зупинила вагітність

Про це вона написала в Instagram.

Українська співачка Юлія Лущинська, яка здобула популярність після виходу треку "Танцюю гопака", розповіла, що ледь не скоїла самогубство. Причиною цього став вихід пісні та хейт, який вона отримала після.

"У той день я зрозуміла, наскільки може бути жорстоким світ і люди. Мені погрожували, мене хотіли вбити. Мене обзивали та булили щодня і щохвилини. Мене переслідували. Коли впізнавали, то починали насміхатись і викрикувати образливі слова, навіть у ТЦ. А я відчувала себе зовсім не захищеною. Я не могла вийти з дому сама. Та і мені не хотілось, мені хотілось заховатись від всіх", - наголосила Лущинська.

Вона поділилась, що одного дня, залишившись сама у кімнаті, планувала стрибнути з вікна.

"Я була настільки розгублена і забита, що в один день я закрилась у темній кімнаті, ніч, я знову декілька годин ридала від болю вже у котрий раз. А потім підійшла до вікна 15-го поверху. І почала думати: "Навіщо я живу?", "А що я вже встигла зробити?", "А як відреагує мама, коли мене не стане?", "А чи буде сумувати сестра?", я відкрила вікно. Подув сильний вітер. Лише один крок. І мене більше немає. І я більше не відчуваю той біль. Я не памʼятаю, що мене зупинило. Але я опинилась на підлозі", - розповіла співачка.

Згодом вона дізналась, що вагітна, і ця новина, за словами Лущинської, тримала її надалі від суїцидальних думок.

Пізніше Лущинська випустила тизер кліпу, в якому називає хейтерів "невидимим ворогом, з яким йде потужна боротьба серед українців".


 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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