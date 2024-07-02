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Співачка Марія Яремчук відреагувала на повідомлення в ЗМІ, що народила дитину від Олександра Пономарьова 

2 липня, 2024 вiвторок
10:44
Культура Марія Яремчук

Українська співачка Марія Яремчук підтвердила, що вперше стала мамою, та прокоментувала поширену в ЗМІ інформацію про те, що батьком дитини є народний артист України Олександр Пономарьов

Зміст

Про це вона написала в Instagram.

31-річна українська артистка Марія Яремчук оголосила, що стала мамою. Проте поділитися новиною її спонукало не власне бажання, а повідомлення в ЗМІ. За словами артистки, інформацію про народження первістка журналістам злили лікарі чернівецького перинатального центру.

"Всім привіт. Я тут, бо мене дістало. Жила я собі своє життя, нікого не чіпала. Робила свої справи, спродюсувала кіно, ну і стала мамою", - почала Марія.

Вона звинуватила пологовий будинок, в якому народжувала сина, в тому, що вони порушили лікарську таємницю, поширивши конфіденційну інформацію про неї та дитину: час, стать і навіть імʼя.

"Так виявилось, що батько моєї дитини - Олександр Пономарьов, з якогось переляку. Завдяки ствердним заголовкам навіть сусіди тепер нежартівливо питають: "А де Саша? Це правда?" Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина!" - обурилася Яремчук.

Проте лише плітками про музиканта не обмежилося. Коментар ЗМІ дав зведений брат Яремчук, з яким вона практично не спілкується.

"Думала я, гаразд, хай собі пишуть... Але об'явився мій зведений брат Дмитро, якого я за все своє життя бачила разів 15 максимум, і пожалівся пресі, що я така погана "специфічна сестра", не відповіла йому у вайбері (я навіть не бачила, бо вайбером майже не користуюсь) і, бачте, не привітала його, коли в нього народжувалися діти. Звідки я мала знати про це, Дімо? Ми не спілкувалися ніколи! Чувак роки забирав все роялті з татових пісень, мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна..." - додала донька Назарія Яремчука.

Вона також звернулася до журналістів і закликала їх перевіряти інформацію.

"А в ідеальному ідеалі хотілось би, щоби суспільство не просто поважало, а ще й захищало права матерів та їхнє здоров'я (психічне зокрема!)", - підсумувала зірка.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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