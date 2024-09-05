Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Spotify виграв суд проти Емінема: репер роками не отримував роялті зі стримінгу

Spotify виграв суд проти Емінема: репер роками не отримував роялті зі стримінгу

Дар'я Тарасова
5 вересня, 2024 четвер
14:43
Культура На фото: Емінем

Компанія Eight Mile Style, що є видавцем Емінема, подала до суду на Spotify, заявивши, що репер ніколи не отримував оплату за треки, які прослуховувалися на стримінгу мільярди разів

Зміст

Про це пише BBC.

Spotify виграв тривалу судову справу, в якій стримінгову компанію звинувачували в програванні музики Емінема без дозволу. Справу порушив у 2019 році видавець репера Eight Mile Style, який заявив, що Spotify не зміг правильно ліцензувати треки популярного репера.

Вони подали до суду на музичну компанію приблизно на 30 млн фунтів стерлінгів, наголосивши, що виконавець ніколи не отримував повної оплати за такі пісні, як Lose Yourself і Without Me, які транслювалися на Spotify мільярди разів.

Суддя в Теннессі постановив, що Spotify не несе відповідальності за будь-які втрачені гонорари, попри те, що Spotify не мав ліцензії на трансляцію треків.

Суд також дійшов висновку, що якщо Spotify визнають винним у порушенні авторських прав, будь-який штраф повинна буде сплатити компанія Kobalt Music Group, яка збирала гонорари від імені видавця Емінема.

Цей випадок показує, наскільки складним є врегулювання авторських прав на музику в еру стримінгового передавання.

Коли у 2019 році Eight Mile Style подала до суду на Spotify, вона заявила, що компанія "вводила в оману", прикидаючись, що має ліцензії на 243 пісні Емінема, хоча цього не було. Крім того, в Eight Mile Style наголосили, що компанія робила "рандомні платежі" за хіти, а ці гроші становлять лише частку.

Емінем не був учасником судового процесу, дізнавшись про нього лише після його подання.

"[Ми] так само здивовані цією новиною, як і будь-хто інший", — сказав публіцист Емінема The Verge.

Музика зірки залишалася на Spotify протягом п'яти років розгляду справи. Наразі він є 12-м виконавцем, який найчастіше прослуховується на платформі, і має 76 млн слухачів щомісяця.
 

Теги:
Світ
музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Катерина Єсікова
4 вересня, 2024 середа
Путін вважає, що може повільно та нескінченно поглинати Україну, - ISW
Автор Тетяна Нижник
4 вересня, 2024 середа
На Покровському напрямку підрозділам ЗСУ загрожує оперативне оточення,- військовий експерт Снєгирьов
електроенергія
Автор Юлія Юліна
4 вересня, 2024 середа
Обмежень споживання електроенергії 5 вересня буде менше: деталі від Укренерго
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
16:18
Польща
Польща припинила пошуки "невідомого об'єкта", який залетів на територію країни 26 серпня
16:10
Міністерство молоді ф спорту, уряд
ВР призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту
16:10
Мішель Барньє
Новим прем'єр-міністром Франції став Мішель Барньє
16:04
OPINION
Вибори у Німеччині: немає підстав для розпачу
16:02
На фото: Джилліан Андерсон
Зірка "Сексуальної освіти" Джилліан Андерсон видала книжку про жіночі сексуальні фантазії
15:54
Карл Негаммер
Австрія готова стати майданчиком для переговорів України й РФ, - канцлер Негаммер
15:52
Світлана Гринчук
Рада призначила Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля
15:36
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На Лиманському напрямку ворог кидає в штурм професійні спецпідрозділи, - комбат 60-ї ОМБр
15:34
Олексій Кулеба
Олексія Кулебу призначили віцепрем’єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад
15:26
Ексклюзив
Ukraine Russia war live map, august 28 - september 4
У ворога не вистачить сил захопити Покровськ у цій наступальній кампанії, - військовий експерт Жмайло
15:20
Оновлено
полтава обстріл
Удар РФ по навчальному закладу в Полтаві 3 вересня: кількість загиблих зросла до 55, а поранених – до 328
15:17
Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"
Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" зʼявиться на Netflix
15:15
Ольга Стефанішина
Рада призначила Стефанішину віцепремʼєркою з євроатлантичної інтеграції - міністеркою юстиції
15:04
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Умєров у Німеччині провів зустріч з Пісторіусом: обговорили постачання ракетних систем та боєприпасів для України
14:35
рушниця
У Мюнхені сталася стрілянина біля генконсульства Ізраїлю
14:18
У Дію додали нові військові облігації - Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак
14:16
Андрій Сибіга
Андрія Сибігу призначили міністром закордонних справ України
14:01
OPINION
Синдром азійського холуйства
13:55
евакуація
Укрзалізниця внесла зміни до евакуаційних рейсів з Донеччини
13:40
Поліція обшукує міськраду Чернігова та помешкання її керівників у справі про відчуження землі: в.о голови заявив про політичний тиск
13:34
Книжка Олександра Гавроша "Врятувати Тараса Шевченка"
Книжка Олександра Гавроша потрапила до списку Міжнародної ради з книг для молоді IBBY
13:31
Віталій Коваль
Парламент із другої спроби звільнив голову Фонду держмайна Коваля
13:15
Атака на Костянтинівку
Окупанти атакували Костянтинівку: є загиблий та поранені, пошкоджено приватні будинки
12:56
У Києві стартував другий книжковий форум KyivBookFest
12:48
Надія Помазан
Помазан виборола золото для України у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024
12:38
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Раджу змінити формулювання, - правозахисниця Денісова про законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років
12:35
Найближчими днями в Україні буде сонячно: прогноз погоди від Наталки Діденко
12:28
Warner Bros. показала перший трейлер кіноадаптації гри Minecraft
12:23
Оновлено
Ірина Верещук
Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Верещук
12:19
Росіяни поцілили у два медзаклади Херсона: 2 працівників поранені
12:09
OPINION
Валерій Чалий
Кадрові зміни. Повернутися до УРСР
12:00
Дмитро Кулеба
Рада звільнила Кулебу з посади міністра закордонних справ
11:48
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Мінветеранів, Мінкульт, Міндовкілля й інші: профільні комітети ВРУ рекомендували парламенту призначити очільників низки міністерств
11:44
Ексклюзив
Є ознаки, що ворог видихається, - майор запасу НГУ Гетьман
11:43
Алек Болдвін
Прокурор просить відновити справу Алека Болдвіна про вбивство українки Гатчінс і натякає на апеляцію
11:26
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський зазнає критики за кадрові зміни, а лейбористи сподіваються на прогрес у створенні трибуналу над Росією. Акценти світових ЗМІ 5 вересня
11:15
ППО, обстріл, ЗСУ
Уночі сили ППО знищили 60 ворожих безпілотників
11:15
OPINION
Микола Княжицький
Патріотизм майбутнього в Європі
11:15
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ з ночі атакувала Україну "шахедами" з півдня та півночі: у Києві й області працювала ППО, є збиті ворожі цілі
11:09
Верховна Рада
Комітет ВРУ підтримав кандидатуру Точицького на посаду очільника Міністерства з питань культури і стратегічних комунікацій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV