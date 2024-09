Spotify виграв суд проти Емінема: репер роками не отримував роялті зі стримінгу

Про це пише BBC.

Spotify виграв тривалу судову справу, в якій стримінгову компанію звинувачували в програванні музики Емінема без дозволу. Справу порушив у 2019 році видавець репера Eight Mile Style, який заявив, що Spotify не зміг правильно ліцензувати треки популярного репера.

Вони подали до суду на музичну компанію приблизно на 30 млн фунтів стерлінгів, наголосивши, що виконавець ніколи не отримував повної оплати за такі пісні, як Lose Yourself і Without Me, які транслювалися на Spotify мільярди разів.

Суддя в Теннессі постановив, що Spotify не несе відповідальності за будь-які втрачені гонорари, попри те, що Spotify не мав ліцензії на трансляцію треків.

Суд також дійшов висновку, що якщо Spotify визнають винним у порушенні авторських прав, будь-який штраф повинна буде сплатити компанія Kobalt Music Group, яка збирала гонорари від імені видавця Емінема.

Цей випадок показує, наскільки складним є врегулювання авторських прав на музику в еру стримінгового передавання.

Коли у 2019 році Eight Mile Style подала до суду на Spotify, вона заявила, що компанія "вводила в оману", прикидаючись, що має ліцензії на 243 пісні Емінема, хоча цього не було. Крім того, в Eight Mile Style наголосили, що компанія робила "рандомні платежі" за хіти, а ці гроші становлять лише частку.

Емінем не був учасником судового процесу, дізнавшись про нього лише після його подання.

"[Ми] так само здивовані цією новиною, як і будь-хто інший", — сказав публіцист Емінема The Verge.

Музика зірки залишалася на Spotify протягом п'яти років розгляду справи. Наразі він є 12-м виконавцем, який найчастіше прослуховується на платформі, і має 76 млн слухачів щомісяця.