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Головна Культура Стінг та Снуп Догг записують спільну пісню, яку випустять у листопаді

Стінг та Снуп Догг записують спільну пісню, яку випустять у листопаді

Дар'я Тарасова
10 вересня, 2024 вiвторок
13:02
Культура Стінг

Британський музикант Стінг та американський репер Снуп Догг анонсували нову музичну колаборацію - ремікс на Message In The Bottle

Зміст

Про це пише Daily Mail.

72-річний британський музикант Стінг, колишній лідер гурту The Police під час виступу на BBC Radio 2 на сцені The Park у Престоні заявив, що вважає своєю найвищою ціллю як співака та музиканта створення музики, яку люди "просто продовжуватимуть виконувати вічно". Після цього він оголосив, що має новий проєкт з 52-річним американським репером Снуп Доггом. Музиканти працюють над реміксованою версією пісні 1979 року Message In The Bottle. Ремікс має вийти в листопаді. 

"Ми зі Снупом записали пісню Message In A Bottle, яку він назвав інакше. Я грав на гітарі та співав, але Снуп також співає, що для мене є справжнім відкриттям. Він дуже добрий чоловік", — повідомив Стінг.

Він зауважив, що йому подобається грати хіти.

"Я дійсно люблю це, але ви знаєте, це моя робота — заспівати пісню, яку я, можливо, написав 40 років тому, з такою ж пристрастю, такою ж цікавістю, такою ж енергією, ніби я написав її сьогодні вдень. Це моя робота", - поділився Стінг.

Музикант зізнався, що секрет його виконання полягає в тому, що йому завжди вдається знайти щось нове, що він раніше не досліджував, не виявляв раніше, що викликає у нього інтерес. 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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