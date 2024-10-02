У США вийшов "Словник війни" Остапа Сливинського з присвятою Максиму Далі Кривцову

Про це Остап Сливинський повідомив у facebook.

Видавництво Lost Horse Press опублікувало "Словник війни" українського письменника Остапа Сливинського. Переклад англійською виконали український поет і перекладач Тарас Малкович та американська дослідниця літератури Ґрейс Магоні.

"Словник війни" у США вийшов двома мовами.

Над обкладинкою працювала Анастасія Аврамчук. На ній ілюстраторка зобразила квіти - фіалки з вірша українського поета і військового Максима Кривцова. У виданні також є присвята загиблому воїну.

"Цікаво, як "Словник" буде говорити з американськими читачами. Надіюся, що то буде наповнена і дуже справжня розмова. Дуже потрібна тут і тепер", - зазначив Сливинський.

Як йдеться в англомовній анотації на сайті, у час війни навіть значення простих слів може змінюватися, розширюватися, звужуватися, набувати нових відтінків і звучань.

Фото: facebook Остапа Сливинського

"Український словник війни" розпочався з фрагментів досвіду, вимовленого новою мовою життя під час війни, і став способом документування спільних втрат, болю і віри в перемогу нації. У 2022 році поет Остап Сливинський взяв на себе роль лексикографа часів війни, ретельно збираючи та укладаючи словник свідчень російського вторгнення та війни проти України", - зазначили в описі видання.

Серед голосів, представлених у книзі, є ті, хто був змушений покинути свої домівки та вирушити в невідоме, волонтери, медики, військові, громадські активісти та митці. Всі дуже різні люди, пов'язані тим, що в їхньому житті з'явилася війна.

"Поданий у двомовному форматі, цей том демонструє українську мову та її алфавіт. Частиною нападу Російської Федерації на Україну є напад на її мову. Попри спроби зробити протилежне, українська мова зросла у визнанні та вживанні, що цей словник ще більше поширює для зацікавлених читачів", - додали в анотації.

