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Головна Культура У Варшаві в Королівському замку експонуватимуть полотна з київського музею Ханенків

У Варшаві в Королівському замку експонуватимуть полотна з київського музею Ханенків

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
20:46
Культура Виставка у Варшаві

У Королівському Замку у Варшаві з п'ятниці, 6 грудня, експонуватимуть картини з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Марія Черняхівська. 

Загалом в експозиції будуть представлені майже сорок полотен з Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків. Виставка не лише представлятиме важливий фрагмент європейської частини колекції музею, а й стане першою масштабною презентацією колекції Ханенків за межами України. 

На виставці, поряд з картинами Рубенса, Хуана де Сурбарана та П'єтра Беллотті, можна буде побачити, наприклад, полотно "Портрет Станіслава Августа в одязі Генріха IV". Також можна буде оглянути дві картини з колекції останнього короля, які до недавнього часу вважалися втраченими.

Виставка у Варшаві

Виставка у Варшаві

Виставка у Варшаві

  • Раніше в Італії вперше відбулася виставка Colori Spenti ("Вицвілі кольори"), на якій показали твори самобутньої художниці-самоучки Поліни Райко і майстрині-шістдесятниці Любові Панченко. 
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