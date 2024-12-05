У Варшаві в Королівському замку експонуватимуть полотна з київського музею Ханенків

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Марія Черняхівська.

Загалом в експозиції будуть представлені майже сорок полотен з Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків. Виставка не лише представлятиме важливий фрагмент європейської частини колекції музею, а й стане першою масштабною презентацією колекції Ханенків за межами України.

На виставці, поряд з картинами Рубенса, Хуана де Сурбарана та П'єтра Беллотті, можна буде побачити, наприклад, полотно "Портрет Станіслава Августа в одязі Генріха IV". Також можна буде оглянути дві картини з колекції останнього короля, які до недавнього часу вважалися втраченими.