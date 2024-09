У віці 80 років помер співавтор хіта My Heart Will Go On Вілл Дженнінгс

Про це повідомляє BBC.

Згідно з повідомленням, Дженнінгс помер у своєму будинку в Техасі. Причина смерті не була встановлена.

Довідково: Дженнінгс, уродженець містечка Кілгор, штат Техас, розпочав свою кар'єру в Голлівуді в 1976 році, а в 1977 році об'єднався з композитором Річардом Керром, щоб написати пісню Баррі Манілоу Looks Like We Made It.

Через два роки вони возз'єдналися для створення хіта Somewhere in the Night, який увійшов до десятки найкращих хітів артиста.

Дженнінгс продовжував писати для багатьох легендарних артистів, серед яких Бі Бі Кінг, Вітні Г'юстон, Мерайя Кері, Джиммі Баффет і Рой Орбісон.

Протягом своєї кар'єри він співпрацював над низкою саундтреків до фільмів, що принесло йому визнання.

У 1983 році Дженнінгс отримав свого першого Оскара за пісню Up Where We Belong, написану для фільму Тейлора Гекфорда "Офіцер і джентльмен".

Ще через вісім років він отримав Греммі, а також номінацію на Золотий глобус за пісню Tears in Heaven Еріка Клептона для фільму "Раш".

У 1998 році він отримав Оскар, Золотий глобус, а також Греммі за пісню My Heart Will Go On Селін Діон, написану для фільму Джеймса Кемерона "Титанік".

Загалом Дженнінгс був номінований на шість премій "Греммі" і отримав три з них.

У 2006 році його було включено до Залу слави авторів пісень.