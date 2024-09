Американський репер Fatman Scoop помер під час свого концерту, втративши свідомість на сцені

Про це повідомляє The Guardian.

Репер, чиє справжнє ім'я Айзек Фрімен III, був хедлайнером так званої Green & Gold Party в місті Гамден, штат Коннектикут. Під час концерту йому стало погано, і він втратив свідомість за діджейським пультом після того, як закликав відвідувачів концерту "зробити трохи шуму".

Fatman Scoop доставили до місцевої лікарні, де констатували його смерть.

У виданні зазначили, що 53-річний репер, найбільш відомий своєю співпрацею з Міссі Елліотт і Сіарою над хітом 2005 року Lose Control і піснею Мерайї Кері It's Like That.

"Голос і енергія Fatman Scoop сприяли створенню багатьох пісень, які змушували людей відчувати себе щасливим і хотіти танцювати протягом більш ніж 2 десятиліть, - зазначила Міссі Елліот. - Твій вплив величезний і ніколи не буде забутий".

Довідково: Fatman Scoop отримав популярність у Великій Британії та Ірландії, коли перевидання альбому Be Faithful, спродюсованого американським хіп-хоп дуетом Crooklyn Clan, очолило чарти у 2003 році. В Австралії та Данії пісня потрапила до десятки найкращих.

Пісня, мікс з Love Like This Фейт Еванс, створена на основі закільцьованого семплу пісні Chic Cheer групи Chic 1978 року, готувалася до широкого релізу роками, оскільки містила багато додаткових семплів.

Fatman Scoop співпрацював з багатьма іншими видатними артистами, включаючи Джанет Джексон і Вітні Х'юстон. У 2004 році він став наставником шести британських музикантів у британському телесеріалі "Шанс". Він також з'явився в аніме-серіалі "Бундокс" і відкрив власну крамницю морозива.