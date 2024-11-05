В Японії вперше заарештували творців сайту зі спойлерами до аніме та фільмів

Про це пише Times of India.

Завдяки співпраці японського конгломерату ЗМІ Kadokawa Corporation та асоціації з розповсюдження японського контенту та вжиття заходів протидії піратству CODA в японському законодавстві про авторське право вперше відбувся позитивний зсув. Як зазначається в пресрелізах Kadokawa Corporation та CODA, групу з трьох чоловіків заарештували за викладення спойлерів до фільмів і аніме на їхньому сайті. Зокрема, чоловіки публікували спойлери до 3-го сезону популярного аніме Overlord, права на який належать Kadokawa.

Цей арешт став першим у своєму роді та яскравим кроком у сфері захисту авторських прав у Японії.

Як ідеться в пресрелізі, спойлери до Overlord включали опис "детального вмісту всієї історії" та персонажів, діалоги й розвиток сцен. Творці сайту зі спойлерами отримували дохід від реклами.

Завдяки співпраці поліції префектури Міягі та поліцейської дільниці Томе, чоловіків було заарештовано після підтвердження їхньої діяльності за імовірне порушення закону про авторське право з метою отримання прибутку.

Окрім Overlord, постраждав також японський фільм-екшн "Ґодзілла мінус один". Як зазначають у CODA, сайт порушників генерував великий трафік і, отже, мав високий дохід від реклами за поширення контенту, який порушує закон про авторські права.

CODA допомагала поліції в координації арештів для запобігання збиткам творців і власників авторських прав.

"Проблема сайтів, які поширюють текст із фільмів та іншого контенту, полягає в тому, що вони зменшують бажання людей платити справедливу ціну за контент, що може призвести до того, що люди не побачать офіційні повнометражні фільми, що завдає великої шкоди правовласникам. Крім того, порушення авторських прав на контент, на створення якого автори витратили час, зусилля та гроші, і нечесне отримання доходу від реклами є надзвичайно зловмисним і таким, що не можна терпіти", - додали в CODA.

