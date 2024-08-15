"Українське сонце Криму не погасне, ні…": у Софії Київській відкрили виставку присвячену окупованому півострову
У Києві презентували виставку "Українське сонце Криму не погасне, ні…": експозиція буде відкрита з 15 серпня до кінця жовтня
Про це інформує Мінкульт.
Виставка отримала назву з рядка вірша "Кримська фреска" українського поета Юрія Кириченка і висвітлює період в історії Криму від 26 квітня 1954 року, коли сесія Верховної Ради СРСР затвердила зміни в конституціях РРФСР і УРСР щодо складу їхніх територій і півострів увійшов до складу УРСР.
"Сьогодні ми повинні говорити про Крим, робити висновки. І природно, що ми відвідуватимемо історичні пам’ятки там після нашої перемоги. Всього цього може і не бути, якщо сьогодні ми не готуватимемось до перемоги самі та не готуватимемо до неї світ. Історія має йти за українським сценарієм. Ми часто раніше говорили про те, що ж таке українська національна ідея. Зараз вона має чітке і зрозуміле значення – Україна у межах своїх історичних кордонів", – наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
- Раніше стало відомо, що музей історії Києва презентує роботи 25 українських художників у новому проєкті "Київ Багряний".
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