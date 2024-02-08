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Головна Культура В Італії відкрили виставку фотографа Массімо Лістрі, присвячену культурній спадщині Києва

В Італії відкрили виставку фотографа Массімо Лістрі, присвячену культурній спадщині Києва

8 лютого, 2024 четвер
13:49
Культура виставка фотографа Массімо Лістрі

У головному палаці італійського міста Флоренція у четвер, 8 лютого, відкрилася виставка фотографа Массімо Лістрі: вона присвячена культурній спадщині Києва

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України. 

Вказано, що відомий майстер інтерʼєрної фотографії Массімо Лістрі, який за 30 років діяльності сфотографував майже всі найкрасивіші палаци, бібліотеки та музеї світу, відвідав Київ в жовтні минулого року за сприяння Мінкульту.   

Тоді він зробив знімки Києво-Печерської лаври, палаців XVIII століття, спроєктованих італійськими архітекторами.

"Так, Київ, як місто з багатовіковою історією, розкриється перед італійцями в усій своїй величі завдяки таланту Маестро Лістрі. Флорентійці та гості зможуть відчути Київ через об’єктив визначного майстра. Місто вразило його не тільки красою, а й сміливістю, стійкістю та незламністю. Кожен знімок митця наповнений любов’ю до Києва, який він розглядає не просто як об’єкт знімання, але і як твір мистецтва, який живе в кожному пікселі його творчості", - йдеться у повідомленні. 

Експозиція триватиме до 8 березня 2024 року.

  • 7 лютого у київському просторі PEN Ukraine відкрилася виставка фотографій Дениса Кривого "Боротьба за свій пейзаж". На ній представлені роботи із серій "Краса Бузького Гарду" та "Київські мости".
Теги:
Україна
Італія
новини Києва
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