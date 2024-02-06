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У Києві відкриється виставка пам’яті фотографа Дениса Кривого

6 лютого, 2024 вiвторок
10:39
новини Києва Афіша виставки фотографа Дениса Кривого

7 лютого о 18:00 у київському просторі PEN Ukraine відкриється виставка фотографій Дениса Кривого “Боротьба за свій пейзаж”

Денис Кривий – український фотограф-натураліст. З 2013 року почав роботу з National Geographic Ukraine. Переможець національних та міжнародних конкурсів фотомистецтва, зокрема нагороджений двома блакитними стрічками FIAP. Вступив до лав ЗСУ влітку 2022-го. 11 травня 2023 року загинув у бою в Бахмуті.

На виставці у Києві будуть продемонстровані роботи із серій “Краса Бузького Гарду” та “Київські мости”. “Краса Бузького Гарду” присвячена національному парку поблизу села Мигія Миколаївської області. “Київські мости” – маленька серія фотографій, на яких відображено красу Південного і Дарницького мостів. Всі фото були зроблені протягом грудня 2011 року в період, коли у фотографів була підвищена увага до цих споруд. Вони навіть називали це явище “мостофілія”.

Відкриття фотовиставки відбудеться за участі дружини Дениса Кривого Галини Волгіної, директора національного парку “Бузький Гард” Владислава Артамонова (онлайн), президента Українського ПЕН, філософа Володимира Єрмоленка та фотографа Олександра Нестеровського. Подію модеруватиме письменниця та дослідниця культури Саша Довжик. Роботи Дениса Кривого експонуватимуться у просторі Українського ПЕН до 7 квітня.

“Боротьба за свій пейзаж” проводиться за підтримки благодійного фонду “СЯО”, що був заснований Галиною Волгіною. Фонд проводить аукціони та продажі робіт Дениса Кривого, а отримані кошти передає для допомоги його підрозділу. Протягом виставки у відвідувачів буде змога придбати фотографії, а виручені гроші також підуть на збір для цього підрозділу. 

Співорганізатори виставки – Український ПЕН та Премія імені Георгія Ґонґадзе.

В межах спільного проєкту Українського ПЕН та The Ukrainians Media “Люди культури, яких забрала війна” наприкінці 2023 року вийшов есей про Дениса Кривого.

Відкриття фотовиставки: 7 лютого о 18.00.

Адреса: простір PEN Ukraine, Київ, вул. Лук’янівська, 14а (метро “Контрактова площа”)

Вхід вільний за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/9sueK7feN8Y2j2Pt8 

Теги:
Суспільство
Культура
Війна з Росією
Бахмут
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