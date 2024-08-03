"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера

Про це гурт оголосив в Іnstagram.

Майже через рік після того, як 76-річний Тайлер травмував гортань під час шоу у вересні 2023 року, Aerosmith оголосив про припинення гастролей.

"Як ви знаєте, голос Стівена — інструмент, подібний до інших. Він витратив місяці, невтомно працюючи над тим, щоб повернути свій голос таким, яким він був до травми. Ми бачили, як він бореться, попри те що поруч із ним найкраща медична команда. На жаль, зрозуміло, що повне відновлення після його голосової травми неможливе", - йдеться в заяві.

Дякуючи шанувальникам і фанатам за постійну підтримку, гурт заявив, що прийняв "карколомне і важке, але необхідне рішення — як група братів — залишити гастрольну сцену".

"Завдяки вам, нашій Блакитній армії, ця іскра спалахнула й горить понад п’ять десятиліть. Деякі з вас були з нами з самого початку, і всі ви є причиною того, що ми ввійшли в історію рок-н-ролу. Для нас було честю зробити так, щоб наша музика стала частиною вашої. У кожному клубі, у кожному великому турі та в моменти великого та приватного ви дали нам місце в саундтреку вашого життя", – йдеться у заяві.

Ще в лютому донька Тайлера Мія розповіла виданню Рeople, що її батько почувається набагато краще, але не зовсім виконує вказівки лікаря.