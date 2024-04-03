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"Війна - особиста": українська фотожурналістка Кочетова перемогла в регіональному етапі World Press Photo

3 квітня, 2024 середа
13:56
Культура Юлія Кочетова

Українська фотожурналістка Юлія Кочетова з проєктом "Війна - особиста" стала однією з переможниць регіонального етапу міжнародної фотопремії World Press Photo

  • фото Юлія Кочетова
  • фото Юлія Кочетова
  • фото Юлія Кочетова
  • фото Юлія Кочетова

Про це повідомляє Інститут масової інформації. 

Кочетова перемогла у категорії "Відкритий формат", у якій фото часто доповнюються текстом, аудіо- чи відеорядом, передає DW. Журі визнало роботи української фотожурналістки найбільш креативними у цій категорії, оскільки "їй вдалося застосувати творчий підхід і використати аудіоформат у створенні комплексної історії", та відзначило "особливу силу" в обраному і реалізованому нею форматі.

Проєкт Кочетової назвали щоденником війни, який показує, що війна - це і дуже особисте переживання.

"Історія фотографії завжди важлива для її розуміння, особливо в сучасному світі. Коли людям бракує інформації, необхідної для розуміння контексту, вони роблять припущення, що часто призводить до нерозуміння або нерозуміння історії, що стоїть за знімком", - коментує виконавчий директор World Press Photo Foundation. 

Українська фотожурналістка Юлія Кочетова спеціалізується на соціальній документальній фотографії. Вона займалася висвітленням анексії Криму та війни на Донбасі з 2014 року. Роботи фотожурналістки розміщувалися у міжнародних медіа, зокрема, BBC Online, The Guardian, The Telegraph, The Huffington Post, The National Geographic та інших. Фотопроєкт Юлії Кочетової можна переглянути за посиланням

  • Раніше викладачка вокально-хорового відділу Мукачівської школи мистецтв ім. С. Мартона Ірина Зіміна-Яценко здобула найвищу нагороду на Міжнародному співочому конкурсі. 

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
мистецтво
Війна з Росією
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