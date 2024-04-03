"Війна - особиста": українська фотожурналістка Кочетова перемогла в регіональному етапі World Press Photo
Українська фотожурналістка Юлія Кочетова з проєктом "Війна - особиста" стала однією з переможниць регіонального етапу міжнародної фотопремії World Press Photo
Про це повідомляє Інститут масової інформації.
Кочетова перемогла у категорії "Відкритий формат", у якій фото часто доповнюються текстом, аудіо- чи відеорядом, передає DW. Журі визнало роботи української фотожурналістки найбільш креативними у цій категорії, оскільки "їй вдалося застосувати творчий підхід і використати аудіоформат у створенні комплексної історії", та відзначило "особливу силу" в обраному і реалізованому нею форматі.
Проєкт Кочетової назвали щоденником війни, який показує, що війна - це і дуже особисте переживання.
"Історія фотографії завжди важлива для її розуміння, особливо в сучасному світі. Коли людям бракує інформації, необхідної для розуміння контексту, вони роблять припущення, що часто призводить до нерозуміння або нерозуміння історії, що стоїть за знімком", - коментує виконавчий директор World Press Photo Foundation.
Українська фотожурналістка Юлія Кочетова спеціалізується на соціальній документальній фотографії. Вона займалася висвітленням анексії Криму та війни на Донбасі з 2014 року. Роботи фотожурналістки розміщувалися у міжнародних медіа, зокрема, BBC Online, The Guardian, The Telegraph, The Huffington Post, The National Geographic та інших. Фотопроєкт Юлії Кочетової можна переглянути за посиланням.
- Раніше викладачка вокально-хорового відділу Мукачівської школи мистецтв ім. С. Мартона Ірина Зіміна-Яценко здобула найвищу нагороду на Міжнародному співочому конкурсі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.09 Купівля 39.09Продаж 39.58
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе