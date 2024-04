"Війна - особиста": українська фотожурналістка Кочетова перемогла в регіональному етапі World Press Photo

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Кочетова перемогла у категорії "Відкритий формат", у якій фото часто доповнюються текстом, аудіо- чи відеорядом, передає DW. Журі визнало роботи української фотожурналістки найбільш креативними у цій категорії, оскільки "їй вдалося застосувати творчий підхід і використати аудіоформат у створенні комплексної історії", та відзначило "особливу силу" в обраному і реалізованому нею форматі.

Проєкт Кочетової назвали щоденником війни, який показує, що війна - це і дуже особисте переживання.

"Історія фотографії завжди важлива для її розуміння, особливо в сучасному світі. Коли людям бракує інформації, необхідної для розуміння контексту, вони роблять припущення, що часто призводить до нерозуміння або нерозуміння історії, що стоїть за знімком", - коментує виконавчий директор World Press Photo Foundation.

Українська фотожурналістка Юлія Кочетова спеціалізується на соціальній документальній фотографії. Вона займалася висвітленням анексії Криму та війни на Донбасі з 2014 року. Роботи фотожурналістки розміщувалися у міжнародних медіа, зокрема, BBC Online, The Guardian, The Telegraph, The Huffington Post, The National Geographic та інших. Фотопроєкт Юлії Кочетової можна переглянути за посиланням.