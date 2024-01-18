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Головна Культура Володарка найпрестижнішої літературної премії Японії визнала, що написала роман за допомогою ChatGPT

Володарка найпрестижнішої літературної премії Японії визнала, що написала роман за допомогою ChatGPT

18 січня, 2024 четвер
16:11
Культура На фото: Рі Кудан

Лауреатка престижної японської премії з літератури Рі Кудан заявила, що ChatGPT допоміг їй розкрити весь потенціал, а також створив "близько 5%" роману

Про це повідомляє RFI.

Володарка літературної премії Акутаґави, що є найпрестижнішою в Японії, Рі Кудан визнала, що близько 5% її футуристичного роману написав ChatGPT. 33-річна письменниця зазначила, що штучний інтелект допоміг розкрити її потенціал.

Останній роман Рі Кудан Tokyo-to Dojo-to ("Токійська вежа співчуття"), відзначений суддями як "майже бездоганний" і "універсально приємний, отримав премію Акутаґави, яку присуджують раз на два роки. Дія книжки розгортається у футуристичному Токіо та обертається навколо багатоповерхової тюремної вежі та нетерпимості її архітектора до злочинців. Також у романі постійно повторюється тема штучного інтелекту.

Виступаючи на церемонії премії після оголошення лауреата Кудан наголосила, що ШІ вплинув на процес написання роману.

"Під час написання цієї книги я активно використовувала штучний інтелект, такий як ChatGPT. Я б сказала, що близько п’яти відсотків книги дослівно цитують речення, створені ШІ", - заявила письменниця.

Кудан додала, що часто грає зі штучним інтелектом поза своєю творчою діяльністю, довіряючи свої найпотаємніші думки, про які "ніколи не зможе ні з ким поговорити".

Вона уточнила, що відповіді ChatGPT іноді надихали на діалоги у романі.

Вона підсумувала, що хоче зберегти "хороші стосунки" з ШІ та "розкрити свій творчий потенціал" у співіснуванні з ним.

У соціальних мережах думки щодо підходу Кудан до творчості розділилися. Хтось назвав його морально сумнівним і таким, що не заслуговує нагороди.

Минулого року Джон Грішем, Джоді Піколт і автор "Пісні льоду та полум'я" Джордж Мартін разом з іншими письменниками подали колективний позов проти творця ChatGPT компанії OpenAI за ймовірне порушення авторських прав.

Вони звинуватили каліфорнійську компанію у використанні їхніх книг "без дозволу" для навчання великих мовних моделей ChatGPT, алгоритмів, здатних створювати текстові відповіді на основі простих запитів.

Японія
штучний інтелект
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