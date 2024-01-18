Володарка найпрестижнішої літературної премії Японії визнала, що написала роман за допомогою ChatGPT

Про це повідомляє RFI.

Володарка літературної премії Акутаґави, що є найпрестижнішою в Японії, Рі Кудан визнала, що близько 5% її футуристичного роману написав ChatGPT. 33-річна письменниця зазначила, що штучний інтелект допоміг розкрити її потенціал.

Останній роман Рі Кудан Tokyo-to Dojo-to ("Токійська вежа співчуття"), відзначений суддями як "майже бездоганний" і "універсально приємний, отримав премію Акутаґави, яку присуджують раз на два роки. Дія книжки розгортається у футуристичному Токіо та обертається навколо багатоповерхової тюремної вежі та нетерпимості її архітектора до злочинців. Також у романі постійно повторюється тема штучного інтелекту.

Виступаючи на церемонії премії після оголошення лауреата Кудан наголосила, що ШІ вплинув на процес написання роману.

"Під час написання цієї книги я активно використовувала штучний інтелект, такий як ChatGPT. Я б сказала, що близько п’яти відсотків книги дослівно цитують речення, створені ШІ", - заявила письменниця.

Кудан додала, що часто грає зі штучним інтелектом поза своєю творчою діяльністю, довіряючи свої найпотаємніші думки, про які "ніколи не зможе ні з ким поговорити".

Вона уточнила, що відповіді ChatGPT іноді надихали на діалоги у романі.

Вона підсумувала, що хоче зберегти "хороші стосунки" з ШІ та "розкрити свій творчий потенціал" у співіснуванні з ним.

У соціальних мережах думки щодо підходу Кудан до творчості розділилися. Хтось назвав його морально сумнівним і таким, що не заслуговує нагороди.

Минулого року Джон Грішем, Джоді Піколт і автор "Пісні льоду та полум'я" Джордж Мартін разом з іншими письменниками подали колективний позов проти творця ChatGPT компанії OpenAI за ймовірне порушення авторських прав.

Вони звинуватили каліфорнійську компанію у використанні їхніх книг "без дозволу" для навчання великих мовних моделей ChatGPT, алгоритмів, здатних створювати текстові відповіді на основі простих запитів.