З етичних міркувань: бібліотека Гарварду зняла з книжки 19 ст. обкладинку з людської шкіри

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті бібліотеки Гарварду.

Бібліотека Гарвардського університету ухвалила рішення зняти палітурку, вироблену зі шкіри людини, з книжки французького письменника і поета Арсена Уссе Des Destinées de l’âme ("Долі душі"), яка зберігається в бібліотеці Гоутона з 1930-х років. Відкриття про матеріал палітурки сталося у 2014 році, коли вчені провели експертизу.

Des Destinées de l’âme була опублікована в 1880-их роках. Перший власник цього тому, французький лікар і бібліофіл доктор Людовік Булан, скріпив книгу шкірою, яку він зняв з тіла померлої пацієнтки без її попередньої згоди в лікарні, де він працював. Книга перебуває в колекціях Гарвардської бібліотеки з 1934 року.

Палітурку з Des Destinées de l’âme вирішили прибрати після перевірки, яку вимагали рекомендації звіту керівного комітету Гарвардського університету щодо людських останків у музейних колекціях університету.

"Після ретельного вивчення, залучення зацікавлених сторін і розгляду Гарвардська бібліотека та комітет із повернення колекцій Гарвардського музею дійшли висновку, що людські останки, використані в палітурці книги, більше не належать до колекцій Гарвардської бібліотеки через етичний характер походження книги та подальшої історії", - зазначили в заяві Гарвардського університету.

Бібліотека зараз проводить додаткові дослідження походження та збирає біографічні дані щодо книги, Булана та анонімної пацієнтки, а також проводить консультації з відповідними органами влади в університеті та Франції, щоб визначити, як шанобливо вчинити з цими людськими останками.

Під час перевірки бібліотека відзначила кілька порушень етичних стандартів. До недавнього часу бібліотека надавала книгу всім, хто її просив, незалежно від причини бажання з нею ознайомитися. Також у 2014 році після наукового аналізу, який підтвердив, що книга переплетена в людській шкірі, бібліотека опублікувала дописи в блозі Гоутона, в яких використовувалися "сенсаційний, хворобливий і гумористичний тон", що викликало аналогічне висвітлення в міжнародних ЗМІ.

"Бібліотека Гарварду визнає минулі помилки в управлінні книгою, які ще більше об’єктивували та скомпрометували гідність людини, чиї останки були використані для її палітурки. Ми просимо вибачення в тих, хто постраждав від цих дій", - додали в заяві.

