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Головна Культура "Жадан і Собаки" та Ірена Карпа випустили кліп про дитинство у 90-х

"Жадан і Собаки" та Ірена Карпа випустили кліп про дитинство у 90-х

18 лютого, 2024 неділя
17:36
Культура Жадан

Гурт "Жадан і Собаки" та співачка і письменниця Ірена Карпа презентували кліп на пісню "Виживи", яка увійшла до нового альбому рок-гурту "Радіопромінь". У роботі зокрема знялися співак Павло Зібров та стендап-комік Василь Байдак

Про це спільною публікацією у Instagram повідомили Ірена Карпа та гурт "Жадан і Собаки".

Зазначається, що роботу присвятили поколінню зумерів, аби висловити підтримку молоді, яка дорослішає у важкі воєнні часи.

У зйомках кліпу взяли участь народний артист України Павло Зібров та стендап-комік, волонтер Василь Байдак.

"Ми хотіли підкреслити спадковість у нашій естраді. Тому ми запросили на зйомки кліпу народного артиста України Павла Зіброва - в якості символа зв’язку поколінь", - сказав Сергій Жадан.

Продюсером кліпу виступив Віталій Бронішевський, барабанщик гурту "Жадан і Собаки", а режисером, оператором постановником - Кирило Волков.

  • 23 жовтня гурт "Жадан і собаки" анонсували альбом "Радіопромінь".
Теги:
Відео
Суспільство
Україна
музика
мистецтво
Сергій Жадан
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