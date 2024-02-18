"Жадан і Собаки" та Ірена Карпа випустили кліп про дитинство у 90-х
Гурт "Жадан і Собаки" та співачка і письменниця Ірена Карпа презентували кліп на пісню "Виживи", яка увійшла до нового альбому рок-гурту "Радіопромінь". У роботі зокрема знялися співак Павло Зібров та стендап-комік Василь Байдак
Про це спільною публікацією у Instagram повідомили Ірена Карпа та гурт "Жадан і Собаки".
Зазначається, що роботу присвятили поколінню зумерів, аби висловити підтримку молоді, яка дорослішає у важкі воєнні часи.
У зйомках кліпу взяли участь народний артист України Павло Зібров та стендап-комік, волонтер Василь Байдак.
"Ми хотіли підкреслити спадковість у нашій естраді. Тому ми запросили на зйомки кліпу народного артиста України Павла Зіброва - в якості символа зв’язку поколінь", - сказав Сергій Жадан.
Продюсером кліпу виступив Віталій Бронішевський, барабанщик гурту "Жадан і Собаки", а режисером, оператором постановником - Кирило Волков.
- 23 жовтня гурт "Жадан і собаки" анонсували альбом "Радіопромінь".
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