English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Лариса Денисенко: "Комунікація, що стосується сексуального насильства, не має перетворюватися на таблоїд"
Інтерв’ю

Лариса Денисенко: "Комунікація, що стосується сексуального насильства, не має перетворюватися на таблоїд"

Мирослава Барчук
11 липня, 2022 понедiлок
15:40
Суспільство Правозахисниця Лариса Денисенко

Правозахисниця Лариса Денисенко, яка допомагає постраждалим від сексуального насильства жінкам, пояснює, як повинна виглядати комунікація влади про сексуальні злочини під час війни, які помилки можуть завадити розслідуванню та як говорити про власний досвід війни, щоб бути почутими за кордоном

Про це вона говорила у проєкті "Власні назви" з телеведучою Мирославою Барчук. Проєкт "Власні назви" - розмови з українськими інтелектуалами про те, у якій історичній точці ми перебуваємо, якою хочемо бачити нашу країну після перемоги і як описати тектонічні зрушення сьогодення. 

Представляємо вам текстовий варіант розмови. Також можна переглянути її відеозапис.

Всі, хто намагалися розповідати про воєнні злочини росіян закордонним медіа, академічним чи інтелектуальним середовищам мирних міст Європи чи Північної Америки знають, наскільки це тяжко. Наскільки непросто виглядати виваженим, відстороненим, не надто емоційним, щоб твоїм словам довіряли. Ти багато коментуєш для іноземних журналістів, для українських фіксерів тему сексуального насильства. Про це особливо непросто говорити. Позавчора ти написала пост про те, що навіть до тебе є звинувачення від західної аудиторії ― що ти не хочеш бачити далі власної травми, що потрібно заспокоїтися, що потрібно подивитися глобальніше тощо. Поясни, будь ласка, чого саме сподіваються від нас і від тебе ці люди? Наскільки ще делікатніше ми повинні говорити про власні травми, про жах, який відбувається з нашою країною, щоб не порушити чийогось душевного спокою? 

Стосовно сексуальних злочинів, воєнних злочинів, які творять російські окупанти на українській території, ніхто таких зауваг мені не робив. Фактично непорозуміння і намагання пояснити мені, що я занадто емоційна і вузько сфокусована, бо перебуваю в травмі, а світ набагато ширший, часто звучать на теми спілкування або можливої співпраці з росіянами, яких хтось вважає хорошими. Наприклад, чому ми не маємо співпрацювати з науковцями. "Чому ви настільки категорично не хочете впускати в спільний простір росіян, якщо це хороші росіяни?" "Це хороший правник, так, у нього є свої особливості ― він не може війну називати війною, тому що його арештують", Або "Він дуже давно живе в Австрії, тому він ніколи не голосував за Путіна і якщо ви будете постійно виштовхувати з кола обговорень росіян і росіянок, то це дуже егоїстично".

Люди ніби живуть у часи, коли війна вже завершена, все нам виплачено, було каяття, були суди ― і тоді вже можливо можна говорити мені, що я поводжуся як надмірно емоційна людина, яка дуже вузько сфокусована і яка перебуває в травмі, тому не може прийняти, що світ різноманітний. 

Ми живемо в дуже дивний час і мені самій часто важко зрозуміти, як може водночас на наших очах руйнуватися й виборюватися Лисичанськ і відновлюватися Гостомель, де сьогодні перебував один з можливих інвесторів мільярдер Бренсон. І коли ти в це вплітаєш своє тутешнє життя, складно зрозуміти, як це все може відбуватися. Коли я працюю з уцілілою після сексуального насилля і ця людина вже знаходиться поза межами нашої країни, вона в безпеці, я все одно просто відчуваю, наскільки довгий шлях до того, щоб вона просто відчула своє тіло, плечі, серце на місці. Водночас ми можемо вести перемовини різноманітні стосовно відновлення країни. 

Я люблю стрічки Вуді Аллена, і в його "Матч пойнті" головний герой ― тренер з тенісу ― щоб увійти в світ достатньо заможної родини змушував себе слухати оперу й читав Достоєвського. Західна аудиторія часто вважала, що це і є квиток у вищий світ ― італійська опера, російська література й балет. Зараз люди, щоб зрозуміти, чому для нас це недоречно і ми маємо на це право, мають вичищати з себе те, що, можливо, вважали частиною ідентичності. Це дуже важко дається. 

Ще один момент. Коли біля Києва знаходилися окупаційні війська і зараз ти постійно під загрозою ракетного удару, ти дуже чітко усвідомлюєш на тілесному рівні, що таке війна. Це дуже важливе усвідомлення. 

Вибач, переб’ю тебе. Ми нещодавно говорили про це з (письменницею ― ред.) Оленою Стяжкіною. І я сказала, що поки я на початку березня не сиділа на зібраних валізах і не готувалася до евакуації, я ніколи не могла уявити жаху втрати дому, хоча завжди їй співчувала. Лише коли ти сам це переживаєш, ти можеш це зрозуміти. Наприклад, проліт ракет над будинком ― це ніколи неможливо описати. 

Так. І от уяви собі, ми переважно спілкуємося з людьми, у котрих такий досвід є книжковий і кінематографічний. Вони переважно не мають такого особистого досвіду. Навіть військові кореспондентки і кореспонденти приїжджали в іншу країну і досліджували матеріал, більшою мірою аналізували, ніж проживали. Тому наш досвід потрібно пояснювати і не боятися бути відвертими. 

Мені здається, емоційність, як і відвертість, може бути різного інтонування. І я дуже не люблю крику. Я розумію, чому людина хоче кричати, але коли ти говориш з людьми, які не уявляють навіть на сьому частину те, що переживає вся наша країна, то крик ― це не дуже вдалий інструмент комунікації. Потрібно в якийсь спосіб заспокоюватися, але не позбавляти себе людяності, відвертості і бути абсолютно щирою стосовно своїх переживань. Мені здається, це дуже добре допомагає.

Моє наступне питання буде щодо крику. Твоє чудове інтерв'ю на "Бабелі" про те, як комунікувати, розповідати світу про воєнні злочини, про катастрофи, які тут відбуваються назвали твоєю фразою. Ти сказала, що не можна кричати, бо тебе перестануть слухати, чути. Ми підійшли до теми великого скандалу, який вибухнув в українському суспільстві. “Українська правда” надрукувала розслідування про те, що колишня омбудсмен Людмила Денісова розповідала непідтверджені історії про зґвалтування окупантами українських дітей. УП написала зокрема, що на допиті в прокуратурі Денісова сказала правоохоронцям, що ці історії чула від своєї дочки Олександри Квітко, яка керувала гарячою лінією психологічної допомоги від UNICEF. Денісова пояснювала, що оприлюднювала ці моторошні історії і деталі, бо хоче перемоги для України у війні. Спочатку в УП був заголовок, що містив згадку про вигадані історії, потім назву змінили, але вже розгорівся дуже гучний скандал у суспільстві і воно розділилося. Одна частина сприймає основний меседж статті як те, що нібито більшість сексуальних злочинів росіян ― це вигадки Денісової і це підігравання російській пропаганді. Інша частина суспільства сприняла це як меседж про те, що непідтверджені історії дискредитують Україну, наші свідчення і у майбутньому їх не повинно бути. Що ти думаєш про цю історію і якими можуть бути її наслідки? 

Це дуже широке питання. Я дозволю собі зосередитися на кількох моментах. 

Перший ― комунікація, що стосується одного з найбільш жорстоких воєнних злочинів, яким є сексуальне насильство, не має перетворюватися на таблоїд. Уся жовта преса побудована на деталізації, фізіології, процесах, щоб нажахати, посміятися, попліткувати. Це певна мова, мова таблоїда. Комунікація про один з найбільш тяжких та страшних воєнних злочинів, тим більше на державному рівні, не має перетворюватися на таблоїдний рядок. 

Другий момент ― я не є прокуроркою, що веде службове розслідування і не маю відповідних інструментів перевірити, наскільки ці історії гіперболізовані, вигадані або це просто невдала комунікація. Я сподіваюся, що цьому буде надана належна оцінка. Але мені видається, що якщо є бодай певний відсоток підозри стосовно того, що ця інформація або витлумачена з непідтверджених фактів, або її від початку дуже неправильно подавали, то УП зробила дуже правильний крок задля того, щоб піднімати це питання. Інакше його могли би підіймати на різних рівнях і в будь-якому разі відповідати лишалося б нам. Щоби почуття уцілілих не були знецінені, щоби їхні історії не були перекреслені, щоб у МКС, під час трибуналу чи в національних судах  людина, прокуратура і сторона захисту почувалися впевнено потрібно виходити з того, що ми поважаємо людей, які мали сміливість говорити про це. 

Тепер я хочу зробити відступ назад і пояснити, в чому тут могла бути проблема.  Будь-яка "гаряча лінія" часто передбачає анонімність повідомлень. Анонімні свідчення також заслуговують на повагу, на привернення уваги, і на захист персональних даних. Проте я бачила різницю в кількості, яка особисто мене прикро вражає і дає привід сумніватися в їх правдивості, на жаль. 

Йдеться про те, що Квітко і Денісова заявляли від початку про набагато більшу кількість дзвінків, які нібито отримали. Якщо не помиляюся, у 10 разів більше, ніж реальна кількість дзвінків на "гарячу лінію". 

Так, і якщо ці анонімні повідомлення були, треба було зазначати, що це анонімні повідомлення, частину з них скерували в поліцію, прокуратуру, але почуте дає підстави довіряти людям і стверджувати, що в звільненій від окупантів території були непоодинокі випадки сексуального насильства як щодо дорослих, так і щодо дітей. 

На мій погляд, робити з історії згвалтування дитини деталізовану історію ― це як мінімум поганий тон. Якщо йдеться про дипломатію на рівні МЗС або Міноборони інших країн це недобре сприймається. Так само, як і людьми в цих країнах. Це жахає, як і нас, і хтось припиняє це читати. 

Але мені дуже боляче через те, що надмірна деталізація ніби говорить: ось тут є “звичайне” згвалтування, нічого цікавого, можна навіть не фокусуватися на цьому, а ось тут - насправді щось жахливезне, от читайте,  фокусуватися потрібно ось на такому. Це дуже шкідливо і несправедливо по відношенню до людей, які уціліли після такого злочину. Я постійно наголошую на тому, що насильство під час окупації ― це подвійне насильство і подвійне катування. Тому що людина знаходиться у тотальній безвиході і загроза зростає в рази.

Скажи, будь ласка, Ларисо, я правильно розумію, що на "гарячу лінію" могли дійсно надходити такі свідчення, і ні омбудсмен, ні психолог, які приймають ці дзвінки, не мають права розголошувати не лише деталі, але й інформацію згвалтування, доки не зібрана доказова база? Чи вони могли говорити про це, але в інший спосіб? 

Наскільки я зрозуміла, на "гарячій лінії" працювало п'ятеро людей. з яких ми знаємо лише Олександру Квітко, яка дуже публічна і є психологинею. Всі інші в документах фігують як оператори, які приймають дзвінки. У цих людей немає досвіду і права допомагати тим, хто телефонує, вони просто фіксують дзвінки. Якщо людина хоче тобі довіритися далі, ти можеш скерувати її до телефону поліції, телефону лінії допомоги психологів, до лінії правничої допомоги і підтримувати інформаційно. Або зафіксувати і передати в прокуратуру. Це великий етичний виклик, коли людина, яка збирає інформацію і не має відповідного фаху, миттю для чогось викладає інформацію в Telegram-канал посадової особи, яка відповідає за захист прав людини. Тут є очевидні порушення. Але я хотіла б, щоб цим займалися відповідні органи. 

Ти правильно сказала: люди, які прочитали матеріал на УП, сильно поляризувалися. Я, між іншим, раджу прочитати колокну головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої, де, на мій погляд, вона більш вдало і чітко дає відповіді на питання, чому це відбувається і в чому небезпека таких підозр. 

Але є два моменти. Люди дуже розізлилися на те, що цю статтю розтягне російська пропаганда (що вона й зробила). Але російська пропаганда вже на той час могла 10 разів вигадувати історії про те, що ми брешемо. Тобто в картині їхнього світу це нічого не змінює. Але я, наприклад, сприймала цю інформацію як інформацію з офіційного джерела. Я її не поширювала, але могла скеровувати іноземних журналістів для розмов з Офісом уповноваженої і могла звертати увагу на ці дані. Дуже багато людей були перелякані, зажахані, дуже злі і перепощували ці повідомлення. Зараз вони частково відчувають себе і спільниками, і брехунами. Бо коли на різних форумах ти доводиш росіянам, що їхні офіцери й солдати гвалтують наших жінок і немовлят, а вони кажуть, що це брехня, ти власне зараз відчуваєш, що в тебе цей хребет похитнувся. Це дуже погане відчуття, і в цьому небезпека таких історій. 

Ларисо, ще один момент, про який говорить Данило Мокрик, який стосується не тільки тих людей, які розповідають про це міжнародній аудиторії, а жертв воєнних злочинів. Він пише про те, що заперечення російських воєнних злочинів навіть у форматі "Денісова вигадала" є продовженням знущань над тими, хто ці злочини пережив. Жертви таких злочинів і так неохоче про них повідомляють через стигматизацію, а після цієї історії люди можуть взагалі закритися і не говорити про це. 

Мені видається, що Данило трохи плутає причини й наслідки. На мій погляд, значно гірше говорити про такий тяжкий злочин мовою газети "Бульвар". Це перетворює тебе на героїню жахливого бульварного чтива. Я просто знаю, про що говорю. Люди не хочуть асоціювати себе з дописами пані екс-обмудсман.

Пані Людмила не називала імена уцілілих, людина в принципі може почуватися захищеною, але були в її повідомленнях кілька моментів порушення правил безпеки і приватного життя. Сама по собі довіра ― це можливість звернутися до правової допомоги, до держави. Ні ми, ні стаття в УП не говоримо про те, що українська влада не займається воєнними злочинами. Мені здається, йдеться якраз про те, що держава відповідально ставиться до своїх зобов'язань стосовно дотримання правил безпеки, розуміння людини, яка наважується про це говорити. Я хочу наголосити на тому, що злочини розслідуються.

Я читала десятки історій про згвалтування в різних медіа. Скільки є історій, які вже підкріплені такою доказовою базою, що готові йти в міжнародний суд? 

По-перше, спочатку можна говорити про національне правосуддя. Наразі в прокуратурі знаходиться 19 проваджень, які готують до передачі в суд. Зараз у суді розглядається резонансна справа гвалтівника й воєнного злочинця Романова. Вона буде слухатися в закритому режимі і заочно. Але це буде прецедент того, як поставиться Україна до підготовки матеріалів до суду, до обвинувачення і до якісного правосуддя. Ми не можемо бути свідками цього процесу, але побачимо вирок, який може обговорюватися.

Міжнародний кримінальний суд працює за своєю процедурою, і там  так само вже є плюс ще справи, які будуть розглядати. Фіксацією свідчень для цих справ займається, зокрема, Центр громадянських свобод.Тобто це взагалі інша історія, тому що ми йдемо кількома правовими коридорами. 

Ще є коридор універсальної юрисдикції, яким, я думаю, буде займатися зокрема Фонд Амалі Клуні. Це означає, що, наприклад, ці справи можуть передаватися до судів Латвії. 

Тобто дорогі уцілілі ― жінки, дівчата, чоловіки, хлопці ― якщо ви зараз знаходите в собі сили розповісти свою історію медіа, адвокатам, психологам, звернутися до поліції чи прокуратури, будь ласка, зробіть це. Держава на всіх рівнях намагається зробити ваше свідчення легшими, думає про вашу безпеку і ми допоможемо вам пройти цей юридичний шлях з найменшими психологічними витратами. 

Проєкт Українського ПЕН та телеканалу "Еспресо" "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН.
Використано фото Reuters

Кримінал
Україна
війна з Росією
Читайте також:
9 липня, 2022 субота
Усик залишає промоутерську компанію братів Кличків
путін путлер
10 липня, 2022 неділя
Путін вже дає задню, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
окупанти гармата
9 липня, 2022 субота
Скоро ворогу доведеться попрощатися з тактикою вогневого валу, - військовий експерт Киричевський
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.02
    Купівля 35.02
    Продаж 36.04
  • EUR
    Купівля 35.41
    Продаж 36.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
11 липня
17:10
Ексклюзив
HIMARS
ЗСУ ювелірно знищують техніку, яку орки стягують на південь, - радник голови Херсонської ВА Хлань
16:46
Держдепартамент США
Кремль використовує тему антисемітизму, аби дискредитувати Україну, - держдеп США
16:44
Телескоп Hubble
Вчені показали кульове скупчення зірок у сузір'ї Скорпіона
16:37
Ексклюзив
колаж-гривня
Утримувати фіксований курс валют не має сенсу, - президент Асоціації банків України
16:31
ДахаБраха в США
На знак пошани до українського народу. У США 19 липня стане Днем ДахаБрахи
16:25
На контрольованій Україною території Донеччини заборонили продаж алкоголю
16:24
Північний потік-2
Кремль використовує газ як зброю. Директор Оператора ГТС України прокоментував призупинку Північного потоку
16:13
кадр із кліпу
ТНМК присвятили пісню Енергодару
16:10
Оновлено
Харків, обстріли 11 липня
У Харкові від ранкових обстрілів постраждали понад 30 людей, серед них 2 дітей
16:04
Ексклюзив
Радбез ООН
Китай бачить у Росії інструмент впливу на Захід, тому не підтримує ідею виключення РФ з Радбезу ООН, - політичний експерт Кулик
16:02
Індія у 2023 році випередить Китай як найбільш густонаселена країна, - звіт ООН
16:00
Олексій Резніков
Допомагаємо дійти до Ла-Маншу. Резніков розповів про виставки розбитої техніки РФ у Європі
15:50
Путін
Путін видав указ про спрощений порядок надання громадянства РФ для всіх українців
15:46
Ексклюзив
Саме Кремль сьогодні зацікавлений розпочати переговори, - дипломат Лубківський
15:37
СБУ затримала підозрюваного у держзраді
Одесита підозрюють у передачі ворогу даних про розташування ЗСУ
15:22
Дуда та Зеленський
Зеленський направив до Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні
15:21
Кріштіану Роналду (праворуч)
Тренер МЮ вперше прокоментував чутки про перехід Роналду
15:15
Ексклюзив
Сергій Лавров
Росіянам болить санкційний режим, тому Лавров поїхав на саміт G20, - політичний експерт Кулик
15:13
Ексклюзив
Максим Жорін
Псевдосуди над бійцями ЗСУ в ОРДЛО - це відповідь на вироки щодо росіян в Україні, - екскомандир полку "Азов" Жорін
15:05
Ексклюзив
окупанти
Краматорськ та Словʼянськ - головні цілі для росіян на найближчі тижні, - радник очільника МВС Денисенко
15:03
У РФ реанімовують піонерію та комсомол
Росіяни розповідають, що у Часовому Яру на Донеччині знищили "триста націоналістів"
15:01
Маріуполь
Влада закликає евакуюватись мешканців Маріуполя, поки з'явилась така можливість
14:51
Оновлено
Часів Яр, Донеччина
У Часовому Ярі на Донеччині під завалами 5-поверхівки загинуло щонайменше 24 людини, під завалами є ще мешканці
14:44
дощ
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні на Петра і Павла пройдуть дощі
14:42
Інфографіка
Гроші ЄС тепер не вкрадеш
Понад мільярд доларів за місяць: українські біженці почали активно пересилати гроші додому
14:31
с-400
Російська С-400 ловить ракети, як російські футболісти — м'ячі, — Подоляк
14:27
На Херсонщині окупанти захопили Інститут тваринництва "Асканія-Нова"
14:26
Ексклюзив
Китай, Росія, США
Китай використовує Росію для послаблення Заходу та США, - політолог Кулик
14:24
Громадська організація "Допоможи фронту"
У Львові волонтери продаватимуть на аукціоні картини, щоб допомогти ЗСУ
14:19
Ексклюзив
санкції проти рф нафтопровід ембарго
ЄС не зможе швидко відмовитись від російського газу, - експерт з енергетики Рябцев
14:17
Олександр Маркушин та Марк Рютте (праворуч)
Прем'єр Нідерландів Рютте відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку
14:15
Кісіда Фуміо
Правляча партія Японії здобула перемогу на виборах
14:04
На фото Володимир Зеленський
Зеленський доручив Кабміну розглянути питання іспиту для набуття українського громадянства
14:00
Юрій Мажуга
Помер актор Національного драмтеатру Юрій Мажуга
13:57
Ракетні обстріли у Чорткові
У ДСНС розповіли про будинки, в яких небезпечно ховатися під час обстрілів
13:55
закарпатська митниця
Черги з вантажівок утворилися на виїзді з України на кордонах з Польщею і Румунією
13:49
Поль Погба та Кріштіану Роналду (праворуч)
Найдорожчий футболіст "Манчестер Юнайтед" повернувся до "Ювентуса"
13:37
літак ДРВЛ А-50 ВКС
Російська авіація інтенсивно тренується у небі Білорусі
13:27
HIMARS
І це ми ще не починали: Данілов заявив, що ЗСУ нівелюють кількісну перевагу РФ у артилерії
13:22
Ексклюзив
росія прапор занепад
Загальна мобілізація може зруйнувати Росію, - політолог Голобуцький
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV