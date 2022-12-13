Лавров шукає туалет, а Путін дякує окупантам. Програма "Кацапознавство" о 18:00
Як Лавров туалет шукав. Латиніна підказує як називати солдат противника. Путін дистанційно дякує окупантам
293-й день війни Росії проти України дивіться в проєкті Кацапознавство сьогодні о 18:00
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
Його називають Миколою Вереснем, а він себе називає Кацапознавцем. Досліди життя на росії - повадки, звичаї, поведінкові розлади, порушення розумових та інших здібностей московитів — дивіться щовівторка о 18.00 в програмі "КАЦАПОЗНАВСТВО" на Ютубі Еспресо/
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