Лавров шукає туалет, а Путін дякує окупантам. Програма "Кацапознавство" о 18:00

293-й день війни Росії проти України дивіться в проєкті Кацапознавство сьогодні о 18:00

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Його називають Миколою Вереснем, а він себе називає Кацапознавцем. Досліди життя на росії - повадки, звичаї, поведінкові розлади, порушення розумових та інших здібностей московитів — дивіться щовівторка о 18.00 в програмі "КАЦАПОЗНАВСТВО" на Ютубі Еспресо/