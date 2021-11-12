Легенда англійського футболу звинуватив гравців "Манчестер Юнайтед" у "путінських маніпуляціях"
Колишній захисник "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл звинуватив нинішніх гравців клубу у "путінських маніпуляціях"
Про це повідомляє Daily Mail.
Гарі Невілл розкритикував гравців МЮ за реакцію на поразки від "Ліверпуля" (0:5) та "Манчестер Сіті" (0:2) у соцмережах.
"У "Ман Юнайтед" є люди, якими я дуже захоплююся не лише за їхні футбольні якості, а й за людські. Вони чутливі, стійкі, мають почуття гумору. Це виділяє їх. Я їх зовсім не впізнаю, коли бачу їхні пости у соцмережах. Бачу ванільні, вилизані повідомлення, нещирі вибачення, як половина складу публікує твіти із майже однаковими фразами. Все виглядає так, наче вони читають сценарій. Деякі з цих твітів і постів – тактика відволікання уваги. Ти відчуваєш, що тобою маніпулюють. Якісь путінські прийоми контролю за повісткою. Це ж футбол!" - сказав ексфутболіст.
Гарі Невілл провів за "Манчестер Юнайтед" 599 матчів, забив 7 голів і віддав 48 асистів. Правий захисник 12 разів вигравав АПЛ і двічі Лігу чемпіонів. Зіграв 85 матчів за збірну Англії.
Бувши тренером Невілл очолював іспанську "Валенсію" і працював у тренерському штабі збірної Англії.
- 9 листопада відомий захисник Ріо Фердінанд заявив, що головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер має піти у відставку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.08
Купівля 26.08Продаж 26.33
-
EUR
Купівля 29.77Продаж 30.21
- Актуальне
- Важливе