Легенда англійського футболу звинуватив гравців "Манчестер Юнайтед" у "путінських маніпуляціях"

Про це повідомляє Daily Mail.



Гарі Невілл розкритикував гравців МЮ за реакцію на поразки від "Ліверпуля" (0:5) та "Манчестер Сіті" (0:2) у соцмережах.



"У "Ман Юнайтед" є люди, якими я дуже захоплююся не лише за їхні футбольні якості, а й за людські. Вони чутливі, стійкі, мають почуття гумору. Це виділяє їх. Я їх зовсім не впізнаю, коли бачу їхні пости у соцмережах. Бачу ванільні, вилизані повідомлення, нещирі вибачення, як половина складу публікує твіти із майже однаковими фразами. Все виглядає так, наче вони читають сценарій. Деякі з цих твітів і постів – тактика відволікання уваги. Ти відчуваєш, що тобою маніпулюють. Якісь путінські прийоми контролю за повісткою. Це ж футбол!" - сказав ексфутболіст.



Гарі Невілл провів за "Манчестер Юнайтед" 599 матчів, забив 7 голів і віддав 48 асистів. Правий захисник 12 разів вигравав АПЛ і двічі Лігу чемпіонів. Зіграв 85 матчів за збірну Англії.



Бувши тренером Невілл очолював іспанську "Валенсію" і працював у тренерському штабі збірної Англії.

9 листопада відомий захисник Ріо Фердінанд заявив, що головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер має піти у відставку.