Легендарний захисник закликав тренера МЮ піти у відставку
Відомий захисник Ріо Фердінанд заявив, що головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер має піти у відставку
Про це повідомляє Youtube-подкаст FIVE.
Фердінанд не впевнений, що МЮ Сульшера може боротись за трофеї.
"Насправді він зробив те, заради чого його запрошували. Він прийшов і знову дав фанатам надію, змусив їх повернутись на стадіон та знову дивитися матчі команди. Проробив величезну роботу у цьому сенсі. Але чи зможе привести нас до титулів? Чи боротиметься за перемогу в ЛЧ? Потрібен якийсь фундамент, щоб опиратися на нього, коли вам не вистачає впевненості. У МЮ цього немає. Я просто відчуваю, що, можливо, настав час передати естафету. Думаю, що Сульшер міг би піти зараз із високо піднятою головою. Я не бачу філософії, не бачу ідентичності", – сказав легендарний захисник МЮ Ріо Фердінанд.
Уле-Гуннар Сульшер очолює "Манчестер Юнайтед" з 2018 року. Під керівництвом 48-річного норвежця англійці не вигравали жоден трофей.
- Нагадаємо, 24 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився на своєму полі "Ліверпулю" з рахунком 0:5.
- 26 жовтня повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати італієць Антоніо Конте.
- 27 жовтня стало відомо, що норвежець Уле-Гуннар Сульшер буде звільнений з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" у разі невдачі у трьох наступних матчах англійського клубу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.03Продаж 30.42
- Актуальне
- Важливе