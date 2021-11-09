Легендарний захисник закликав тренера МЮ піти у відставку

Про це повідомляє Youtube-подкаст FIVE.



Фердінанд не впевнений, що МЮ Сульшера може боротись за трофеї.



"Насправді він зробив те, заради чого його запрошували. Він прийшов і знову дав фанатам надію, змусив їх повернутись на стадіон та знову дивитися матчі команди. Проробив величезну роботу у цьому сенсі. Але чи зможе привести нас до титулів? Чи боротиметься за перемогу в ЛЧ? Потрібен якийсь фундамент, щоб опиратися на нього, коли вам не вистачає впевненості. У МЮ цього немає. Я просто відчуваю, що, можливо, настав час передати естафету. Думаю, що Сульшер міг би піти зараз із високо піднятою головою. Я не бачу філософії, не бачу ідентичності", – сказав легендарний захисник МЮ Ріо Фердінанд.



Уле-Гуннар Сульшер очолює "Манчестер Юнайтед" з 2018 року. Під керівництвом 48-річного норвежця англійці не вигравали жоден трофей.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb