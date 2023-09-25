Lego припинив виготовлення цеглинок з перероблених пляшок замість пластику на нафтовій основі. Причина

Про це інформує The Guardian.

Компанія заявила, що досліджувала більш сталий матеріал, як частина хвилі компаній, які переглядають свій внесок у глобальні викиди через кризу клімату. Lego виробляє мільярди деталей Lego на рік і у 2021 році почала досліджувати потенційний перехід на перероблений поліетилентерефталат (PET-пластик - термопласт) з акрилонітрилбутадієнстиролу (ABS-пластик - термопластичний листовий конструкційний матеріал), для виготовлення 1 кг якого потрібно близько 2 кг нафти. ABS використовується приблизно у 80% блоків Lego.

"Це схоже на спробу зробити велосипед з дерева, а не зі сталі. Рівень порушення виробничого середовища був таким, що нам потрібно було змінити все на наших заводах, щоб розширити використання переробленого ПЕТ. Після всього цього вуглецевий слід був би вищим. Це було розчарування", - сказав керівник відділу сталого розвитку Lego Тім Брукс посилаючись на те, що матеріал на основі нафти був м'якшим і вимагав додаткових інгредієнтів для довговічності, а також більшої енергії для обробки та сушіння.

Виконавчий директор Lego Нільс Крістіансен сказав, що виробник іграшок протестував сотні матеріалів, але не зміг знайти так званий чарівний матеріал для розв'язання проблем екологічності.

Замість цього Lego прагне зробити кожну частину ABS більш стійкою, включаючи більше біологічних і перероблених матеріалів. Крістіансен сказав, що група потроїть витрати на сталий розвиток до 3 мільярдів доларів на рік до 2025 року, пообіцявши не перекладати вищі витрати на споживачів.