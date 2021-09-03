Лідер Вільної демократичної партії Німеччини виступає за більш індивідуальні санкції проти РФ
Голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер вважає, що ЄС має застосовувати більш адресні санкції проти Росії
Про це він заявив у інтерв'ю DW.
ВДП виступає "акт Магнітського", що передбачає індивідуальні санкції.
Ліндер вважає, що результатом таких санкцій можуть стати обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордон, а також мати майно чи тримати гроші за кордоном.
За його словами, такі обмеження, були б ефективнішими, ніж введення санкцій, які "дозволяють Путіну видавати себе за жертву".
При цьому він виступив за збереження санкцій.
Лідер німецьких лібералів наголосив на необхідності враховувати інтереси України у питанні "Північного потоку-2".
"Слід виключити загрозу шантажу України Росією в питанні поставок газу", - підкреслив він.
Лінднер пов'язав ув'язнення Навального з питанням поліпшення відносин з РФ
"Поки Навальний ув'язнений, пріоритетною темою повинні бути жорсткіші індивідуальні санкції, а не налагодження економічних зв'язків", - вважає лідер німецьких лібералів.
Голова ВДП назвав Європу будинком, в якому панують "хороші взаємини". Росії слід "дотримуватися правил внутрішнього розпорядку".
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