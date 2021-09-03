Лідер Вільної демократичної партії Німеччини виступає за більш індивідуальні санкції проти РФ

Про це він заявив у інтерв'ю DW.

ВДП виступає "акт Магнітського", що передбачає індивідуальні санкції.



Ліндер вважає, що результатом таких санкцій можуть стати обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордон, а також мати майно чи тримати гроші за кордоном.



За його словами, такі обмеження, були б ефективнішими, ніж введення санкцій, які "дозволяють Путіну видавати себе за жертву".



При цьому він виступив за збереження санкцій.

Лідер німецьких лібералів наголосив на необхідності враховувати інтереси України у питанні "Північного потоку-2".



"Слід виключити загрозу шантажу України Росією в питанні поставок газу", - підкреслив він.

Лінднер пов'язав ув'язнення Навального з питанням поліпшення відносин з РФ



"Поки Навальний ув'язнений, пріоритетною темою повинні бути жорсткіші індивідуальні санкції, а не налагодження економічних зв'язків", - вважає лідер німецьких лібералів.



Голова ВДП назвав Європу будинком, в якому панують "хороші взаємини". Росії слід "дотримуватися правил внутрішнього розпорядку".



