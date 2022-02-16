Лідери Європарламенту вимагають від РФ виведення військ від українських кордонів у повному обсязі

Текст заяви оприлюднено у середу, передає Інтерфакс-Україна.



"Україна стоїть перед загрозою безпрецедентної військової агресії з боку Російської Федерації. Це не лише загроза безпеці України та безпеці її народу. Це також загроза процвітаючому демократичному та економічному розвитку України, міжнародному порядку, заснованому на правилах, та безпеці Європи загалом", - заявили лідери Європарламенту.



Вони засудили нарощування російської військової могутності в Україні та довкола неї та загрозу військової агресії проти України.



Лідери уточнили, що нарощування військової могутності на кордоні з Україною, у Білорусі, у незаконно анексованому Криму, у Чорному морі, а також у невизнаних сепаратистських утвореннях Донецька та Луганська є прямою загрозою безпеці України.



"Ми єдині у своїй вимозі, щоб Російська Федерація припинила свою військову погрозу та спроби дестабілізації і негайно та в повному обсязі вивела свої сили та військову техніку від кордонів України до місць початкової дислокації", - заявили вони.



Лідери Європарламенту висловили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.



"Ми твердо переконані в тому, що вибір будь-якою країною союзників не має бути схвалений третьою країною. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля європейських лідерів щодо розрядження напруженості і закликаємо Росію зробити свій внесок у негайну деескалацію", - наголошується у заяві.



Крім того, був підтверджений намір підтримати рішучу відповідь, якщо Росія продовжить не дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і нападе на Україну.



"Ми знову звертаємося до Ради Європейського Союзу із закликом залишатися готовими до якнайшвидшого ухвалення суворих економічних та фінансових санкцій проти Російської Федерації у тісній співпраці з трансатлантичними партнерами та іншими однодумцями. Такі санкції мають включати виключення Росії із системи SWIFT, індивідуальні санкції стосовно осіб, близьких до президента Росії, та їхніх родин, що тягнуть за собою заморожування фінансових та фізичних активів в ЄС і заборони на поїздки. Ми повторюємо наш заклик до негайної зупинки проекту "Північний потік-2", якщо Росія розпочне атаку на Україну", - додали вони.



Також лідери Європарламенту висловили "безроздільну солідарність із народом України".



Крім того, запевнили, що залишаються єдиними у прагненні України до демократичних реформ, економічного процвітання та соціального прогресу.



У заяві міститься заклик і до України "зберігати єдність та твердість у своїх комплексних реформах відповідно до зобов'язань, взятих у рамках Угоди про асоціацію з ЄС і поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі".



"Ми закликаємо інститути ЄС підтримувати довгострокову перспективу вступу України до ЄС, що заслуговує на довіру, відповідно до статті 49 Угоди ЄС, як і будь-якої європейської держави, і працювати над прискоренням поступової інтеграції в Єдиний ринок ЄС. Лише українці можуть вирішити, яким шляхом їхня країна піде у майбутнє. Ми підтримуватимемо їхні демократичні права, основні свободи та права людини, а також вибір країни на користь європейського майбутнього в умовах свободи, демократії, миру та безпеки", - наголосили лідери Європарламенту.



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