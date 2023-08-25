Лідери Індії і Китаю активізують зусилля для деескалації напруженості на кордоні

Про це із посиланням на секретаря Міністерства закордонних справ Індії Віней Мохана Кватру повідомляє AP.

За словами дипломата, двоє лідерів провели коротку зустріч у кулуарах саміту БРІКС у Йоганнесбурзі, під час якої Моді підкреслив Сі стурбованість Індії невирішеними проблемами кордону та наголосив на важливості миру і спокою у прикордонні для нормалізації індійсько-китайських відносин.

Зокрема, як сказав Кватра, обидва погодилися активізувати зусилля для зниження напруженості й відведення військ на спірних ділянках. Інших деталей розмови індійський представник не надав.

Відомо, що цей випадок став першим, коли Моді порушив питання прикордонних суперечок безпосередньо перед Сі, повторивши позицію Індії, яку індійські представники неодноразово висловлювали китайській стороні на різних рівнях.

У МЗС КНР також повідомили про зустріч лідера Китаю з главою уряду Індії на полях саміту БРІКС, зауваживши, що розмова відбулася на прохання останнього.

У китайському дипломатичному відомстві зазначили, що лідери двох країн провели відвертий і поглиблений обмін думками щодо поточних китайсько-індійських відносин та інших питань, що становлять обопільний інтерес.

"Президент Сі наголосив, що поліпшення китайсько-індійських відносин служить спільним інтересам двох країн і народів, а також сприяє миру, стабільності та розвитку регіону і світу", - йдеться в короткому повідомленні.

В МЗС Китаю додали, що обидві сторони повинні враховувати загальні інтереси своїх двосторонніх відносин і належним чином розв'язувати прикордонне питання, щоб спільно забезпечити мир і спокій у прикордонному регіоні.

Індія стверджує, що Китай займає 38 тисяч квадратних кілометрів території на плато Аксай Чін у високогір’ї Гімалаїв, яке Індія вважає частиною свого регіону Ладакх, де зараз відбувається протистояння. У зіткненні на цій ділянці кордону у 2020 році загинули кілька десятків солдат з обох сторін. Відтоді, майже три роки, триває протистояння між десятками тисяч індійських і китайських військових.

Індія та Китай через свій кордон воювали у 1962 році. Китай претендує на близько 90 тисяч квадратних кілометрів території на північному сході Індії, включаючи регіон Аруначал-Прадеш із його переважно буддистським населенням.