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OPINION

Ліквідація Пригожина: Туга, вона ж нудьга

Ігор Танчин
24 серпня, 2023 четвер
18:01
Погляд Ігор Танчин

Після закриття серіалу "Гра Престолів" команду сценаристів у повному складі найняв Кремль, і це вже не перші результати її роботи на нового замовника.

- Ви знаєте, пана Пригожина вбили.

- Якого це Пригожина, пані Мюллерова? Я знаю двох, обох не шкода.

Вищезгаданого епіграфа цілком вистачає, щоб вичерпно передати суть цієї гучної події та підвести під ним межу.

Однак, як це зроблено (із ракети літаком замість того, щоб тихенько прикопати десь у лісопосадці, щоб ніхто й не зрозумів, що сталося). Не може не дивувати і, відповідно, провокує народження різних теорій, включаючи густу конспірологію.

Будучи переконаним оккамістом, спробую запропонувати кілька звичайних пояснень, не помножуючи сутності, так би мовити. Отже:

1. Некомпетентність російських спецслужб.

Власне, на цю тему не варто розлучатися. Рівень російських джеймсбондів добре відомий усьому світу після солсберецьких гастролей Петрова та Баширова. Додам лише, що все це не вчора почалося і косорство була притаманна російським розвідникам завжди, ну як мінімум ще з радянських часів.

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Володимир Максимов (рус. письменник, редактор "Континенту") переказував історію, розказану йому певним перебіжчиком. Цей перебіжчик був близьким із Абелем, після обміну ("Мертвий сезон"), працював консультантом у центральному апараті розвідки. Якось він прийшов до Абеля і застав його дуже згорілим.

Виявилося, що він брав участь у обговоренні плану ліквідації радянського агента.

- Розумієш, - сказав він. - вирішили увійти до нього в каюту під виглядом стюарда з загорнутою в рушник праскою і зацідити їм по голові.

– А чого нудьгуєш? Тобі його шкода, чи що?

- Та ні, якщо проштрафився, то прибрати, звичайно, треба, - відповів Абель. – Але ж рівень, рівень…

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2. Туга, вона ж нудьга.

Це серйозна проблема.

Люди, які всі можуть і всі мають, божеволіють від того, що їм нема чого хотіти. Тому, коли в них з'являється якась мета, вони намагаються не так вирішити її простіше і ефективніше, як зробити з неї розважальне шоу для одного глядача, тобто хочуть себе пограти. Причому шоу має бути грандіозним, щоб Голлівуд здригнувся.

Звідси й походять усі ці диктаторські вибрики на кшталт розстрілу генералів із великокаліберного кулемета, згодовування псам рідного дядька, кидання сокирою у паралізовану бабусю тощо. Ракетою літаком – з тієї ж серії.

За неперевіреними даними, після закриття серіалу Гра Престолів команду сценаристів у повному складі найняв Кремль, і це вже не перші результати її роботи на нового замовника.

3. Росія як фейлд стейт.

Пам'ятаєте путінську народну мудрість "хто як називається сам так називається"? Росіяни таки намагалися причепити Україні ярлик зі своєю сутнісною ознакою.

Російська Федерація - це хрестоматійна фейлд стейт, що прикидається країною бензоколонка. У ньому все брехливо: це республіка, не демократія, не федерація. У ньому не працюють нормальні інститути, призначені на вирішення тих чи інших проблем. Це територія, захоплена бандою і, відповідно, тут, у банді, все тримається на авторитеті пахана, який є найвищим законом та судом.

Якщо цей авторитет буде поставлений під сумнів, вся конструкція похитнеться, якщо ж авторитет зникне, Росія впаде і розвалиться.

Звідси ця показова надмірна жорстокість разом із оперною пишнотою.

Спеціально для Еспресо .

Про автора. Ігор Танчин, політолог, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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