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Головна львівщина Leave no one behind partnership на Львівщині: школярі навчаються підприємництву, школи отримують тайванські комп’ютери 
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Leave no one behind partnership на Львівщині: школярі навчаються підприємництву, школи отримують тайванські комп’ютери 

25 вересня, 2024 середа
12:02
львівщина Leave no one behind partnership на Львівщині

У Львівській області стартували табори підприємництва та інновацій для школярів. Учнівські команди двох шкіл Шептицького (колишнього Червонограду) першими навчалися генерувати інноваційні ідеї та отримали сертифікати на нову комп’ютерну техніку для шкільних кабінетів інформатики.

Зміст

У Червоноградській гімназії №2 навчається понад 400 учнів. За словами директорки, Руслани Верескун, у двох компʼютерних кабінетах гімназії техніка ще з 1999 та 2004 років. А на важливі онлайн-екзамени учні приносять власні компʼютери з дому. Водночас талановиті діти перемагають у конкурсах за напрямами ІТ.

"За минулий рік ми здобули 4 призи міської олімпіади. Це хороший результат. Червоноград – шахтарський край і в умовах трансформації вугільної галузі діти обирають спеціальності майбутнього, цікавляться професіями, пов’язаними з інженерією та програмуванням. Школам потрібна нова техніка, щоб забезпечити потреби учнів", - розповіла директорка гімназії.

Мета українсько-тайванського благодійного проєкту Leave no one behind partnership - дати дітям додаткові,  інноваційні знання, які їм згодяться у дорослому житті та комп’ютеризувати школи. Тренери проєкту приїжджають у школи та проводять дводенні навчання з старшокласниками. Діти в командах працюють над оригінальними ідеями власної справи, вчаться вести переговори, презентувати інноваційний продукт, залучати інвестиції.

“У багатьох українських школах комп’ютерів бракує, або техніка потребує оновлення. Завдячуючи Тайваню, маємо можливість не лише оснастити школи новим обладнанням, а й розвивати у дітей нестандартні сучасні навички. У Львівській області плануємо організувати та провести 16 освітніх таборів, у Шептицькому (Червонограді), Дрогобичі, Стебнику, Львові. Крім того,  вчителі інформатики із Бродів, Яворова, Буська, Стрия підвищують кваліфікацію в УКУ. І це окремий напрям освітнього проєкту. Кабінети інформатики усіх шкіл поповняться комплектами нових ноутбуків, проєкторами", - повідомила координаторка проєкту Leave no one behind partnership Уляна Пак.

Команди школярів із  17-ти закладів освіти Івано-Франківщини уже генерували ідеї у таборах підприємництва. У їхні школи, зокрема  у гірські громади області, передано 224 ноутбуки та проєктори з екранами.

Проєкт інноваційної освіти та комп’ютеризації Leave no one behind partnership реалізує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум" за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького. 

"Міжнародну інвестицію з Тайваню скеровуємо в освіту та розвиток молоді, - наголосив засновник ГО "Всеукраїнський демократичний форм" Микола Княжицький. - Табори підприємництва відбулися на Івано-Франківщині та розпочалися у Львівській області, а згодом будуть у Полтавській. Після навчань ми передамо понад 1100 ноутбуків  у школи трьох областей. Діти із великих міст та віддалених громад нашої держави матимуть однакові умови для навчання, однакову мотивацію. Це нове покоління українців, яке збудує кращу країну". 

Більше інформації про проєкт Leave no one behind partnership у Facebook та Instagram. 

Теги:
Суспільство
освіта
Микола Княжицький
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