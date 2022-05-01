"Любив гори та знайшов спокій в них": у Росії загинув гендиректор курорту, де журналісти знаходили дачі Путіна та Мєдведєва

Про це повідомили Інтерфаксу в пресслужбі курорту.

"Круковський любив гори і знайшов спокій у них", - зазначили у прес-службі.



Джерело видання повідомило, що Круковський напередодні зірвався зі скелі під час гірського спуску. Його доправили до лікарні. Але від травм він помер 1 травня вранці.

Журналісти знайшли на території курорту у 2014 році дачі президента РФ Володимира Путіна та експрезидента Дмитра Медведєва. Кремль заперечував, що розкішні будинки належать лідерам РФ.