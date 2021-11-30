"Має бути або Росія, або Україна. "ДНР" – що це?", – ексфутболіст збірної України спантеличив заявою про Донецьк

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "Пряма червона".



За словами Кравченка, який народився у Донецьку, в міста можуть бути перспективи у складі Росії.



"Коли це все починалося, говорили, що, півроку, рік, два… Вже скільки, сім років? Перспектив там особливих немає. Донецьк — це супермісто. Хто міг би подумати? Навіть уявити таке неможливо. Як родичі? Живуть та й живуть. Я не можу сказати, що вони за Росію, Україну чи когось. Зрозуміло, що дивляться російські канали. Ми все це особливо не обговорюємо, бо це безглуздо. Але, я думаю, всі розуміють, щоб там була якась перспектива, там має бути або Росія, або Україна. "ДНР" — що це?", — сказав Кравченко.



Сергій Кравченко відомий українським фанатам грою за "Дніпро", "Динамо", "Ворсклу", "Волинь", СК "Дніпро-1" та азербайджанський "Карабах". Зараз 38-річний хавбек виступає у "Чорноморці".



На рахунку Кравченка 10 матчів у збірній України з футболу.



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