"Має бути або Росія, або Україна. "ДНР" – що це?", – ексфутболіст збірної України спантеличив заявою про Донецьк
Колишній футболіст збірної України Сергій Кравченко зробив дивну заяву стосовно перспектив Донецька у складі Росії
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "Пряма червона".
За словами Кравченка, який народився у Донецьку, в міста можуть бути перспективи у складі Росії.
"Коли це все починалося, говорили, що, півроку, рік, два… Вже скільки, сім років? Перспектив там особливих немає. Донецьк — це супермісто. Хто міг би подумати? Навіть уявити таке неможливо. Як родичі? Живуть та й живуть. Я не можу сказати, що вони за Росію, Україну чи когось. Зрозуміло, що дивляться російські канали. Ми все це особливо не обговорюємо, бо це безглуздо. Але, я думаю, всі розуміють, щоб там була якась перспектива, там має бути або Росія, або Україна. "ДНР" — що це?", — сказав Кравченко.
Сергій Кравченко відомий українським фанатам грою за "Дніпро", "Динамо", "Ворсклу", "Волинь", СК "Дніпро-1" та азербайджанський "Карабах". Зараз 38-річний хавбек виступає у "Чорноморці".
На рахунку Кравченка 10 матчів у збірній України з футболу.
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