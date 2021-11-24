Магдалена Андерссон стала першою жінкою, яка очолила уряд Швеції
У середу, 24 листопада, шведський парламент обрав лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон прем'єр-міністеркою країни
Про це повідомляє SVT.
У середу вранці Швеція обрала свого 34-го прем'єр-міністра - лідерку Соціал-демократичної партії та міністерку фінансів Магдалену Андерссон.
Андерссон стала першою жінкою на цій посаді в історії Швеції. Видання відзначає, що ця подія настала через 100 років після того, як у державі ввели загальне виборче право. До цього Швеція була єдиною скандинавською країною, уряд якої ніколи не очолювала жінка.
Обрання 54-річної Магдалени Андерссон супроводжувалося гучними оплесками в залі.
За законодавством Швеції, кандидату потрібно переконати більшість депутатів не голосувати проти неї. Серед 349 членів шведського парламенту Риксдагу проти неї проголосували 174, за - 117, і ще 57 утрималися.
Андерссон отримала підтримку Лівої партії, пообіцявши, що підвищить пенсії за їхньою вимогою.
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