Про це повідомляє Кулеба в Twitter.

"Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС", - повідомив міністр.

Він також додав, що МЗС працює над збільшенням свободи і безпеки подорожей українців.



Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС.



Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19. #ВакцинуйсяТаМандруй — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 25, 2021