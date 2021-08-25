Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд Мальти визнав українські цифрові COVID-сертифікати
Про це повідомляє Кулеба в Twitter.
"Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС", - повідомив міністр.
Він також додав, що МЗС працює над збільшенням свободи і безпеки подорожей українців.
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