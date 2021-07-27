Мамедова не можуть зараз звільнити через дисциплінарне провадження, - ОГПУ

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на ОГПУ.

"Мамедов сьогодні подав заяву про звільнення з адміністративної посади та з органів прокуратури за власним бажанням, яка наразі перебуває на розгляді в генерального прокурора", - повідомили в Офісі генпрокурора.



Там також зазначають, що наразі кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку розглядає звернення про звільнення Мамедова у зв'язку з відмовою в наданні допуску до держтаємниці.

"Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня 2021 року, й на останньому засіданні комісії 22 липня його адвокати заявили клопотання про перенесення розгляду у зв'язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначене на 2 серпня", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Там зазначають, що весь період після відкриття дисциплінарного провадження Мамедов перебував на лікарняному, після цього був у відпустці за кордоном, зараз знову перебуває на лікарняному.

"До завершення дисциплінарного провадження Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням", - резюмують в Офісі генпрокурора.

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