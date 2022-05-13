"Ман Сіті" відкрив статую найкращому бомбардиру в історії клубу, який закінчив кар'єру через хворобу серця
Англійський "Манчестер Сіті" відкрив статую найкращому бомбардиру в історії клубу Серхіо Агуеро
Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".
Статуя уособлює момент "93:20". У 2012 році Агуеро в останньому турі АПЛ забив переможний м’яч у ворота КПР на 93-й хвилині та 20-й секунді, що дозволило "Ман Сіті" випередити МЮ в турнірній таблиці.
Це єдиний розіграш АПЛ, у якому титул отримала команда через кращу різницю голів. Статуя створює композицію з пам'ятниками Венсану Компані та Давіду Сільві. Вона створена з тисячі зварених шматків оцинкованої сталі та підсвічуватиметься блакитним кольором уночі.
Фото - Getty Images
У складі "Манчестер Сіті" Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії.
Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 388 матчах він забив 258 голів.
У листопаді лікарі діагностували в 33-річного футболіста тахікардію - порушення серцевого ритму - після чого він більше не виходив на поле і оголосив про закінчення кар'єри.
За збірну Аргентини Агуеро зіграв 101 матч та забив 41 гол.
- Нагадаємо, 31 травня минулого року аргентинський форвард "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро перейшов до "Барселони".
- 1 листопада повідомлялось, що аргентинський нападник "Барселони" Серхіо Агуеро вибув через проблеми з серцем.
- 15 грудня Агуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем.
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