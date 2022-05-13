"Ман Сіті" відкрив статую найкращому бомбардиру в історії клубу, який закінчив кар'єру через хворобу серця

Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".

Статуя уособлює момент "93:20". У 2012 році Агуеро в останньому турі АПЛ забив переможний м’яч у ворота КПР на 93-й хвилині та 20-й секунді, що дозволило "Ман Сіті" випередити МЮ в турнірній таблиці.

Це єдиний розіграш АПЛ, у якому титул отримала команда через кращу різницю голів. Статуя створює композицію з пам'ятниками Венсану Компані та Давіду Сільві. Вона створена з тисячі зварених шматків оцинкованої сталі та підсвічуватиметься блакитним кольором уночі.

Фото - Getty Images

У складі "Манчестер Сіті" Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії.

Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 388 матчах він забив 258 голів.

У листопаді лікарі діагностували в 33-річного футболіста тахікардію - порушення серцевого ритму - після чого він більше не виходив на поле і оголосив про закінчення кар'єри.

За збірну Аргентини Агуеро зіграв 101 матч та забив 41 гол.

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