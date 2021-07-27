Марунич: Щоб запустити в Києві великі інфраструктурні проєкти, потрібно розділити посади мера і голови КМДА

Про це під час круглого столу на тему "Управління Києвом: як знайти баланс між господарською діяльністю КМДА і політикою", ініційованого депутатом Київради від "Слуги народу" Владиславом Трубіциним, заявив член правління Української енергетичної асоціації Дмитро Марунич.



За його словами, кожен день кияни стикаються з безліччю інфраструктурних проблем в місті.



"Ще п'ять років і по цьому місту неможливо буде пересуватися на автомобілі. Ми бачимо досконалу неефективність влади міста в реалізації елементарних проєктів. На тому ж Південному мосту є деформаційні шви. Там ремонти щороку. Питання: чому не можна було за один рік зробити всі ці деформаційні шви? Кажуть, що грошей не вистачає. Але, хлопці, це велике місто, з величезним бюджетом за мірками нашої держави", - заявив Марунич.



Він нагадав, що жоден великий інфраструктурний проєкт не був реалізований за останні роки і це можна назвати "повною ганьбою для такого міста, як Київ".



Експерт також додав, що потрібно звертати увагу на проблеми киян, а "у нас зараз в місті лише будівельна мафія, завдання якої - побудувати якомога більше будинків".



"Потрібно забезпечити в місті керованість елементарними процесами, якої зараз просто немає", - заявив Дмитро Марунич.



Крім того, він нагадав про найбільш затяжний конфлікт в історії управління Києвом, коли в 1994 році представником президента в столиці був призначений Іван Салій, а Володимир Косаківський був головою Київради.



"Тому була бійня між Київрадою і представником президента. Тоді майже рік система управління містом була дезорганізована. Так навіщо нам повторювати ці історії? Нам потрібно грамотно все виписати законодавчо, щоб розділити посади голови КМДА і мера Києва", - підсумував Дмитро Марунич.



Зі свого боку модератор дискусії, депутат Київради, голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та місцевого благоустрою, глава МФО "Успішний Київ" Владислав Трубіцин заявив, що виконавча влада в Києві не повинна займатися політикою, а повинна приділяти більше уваги господарському порядку денному.



"Тому що Києві тоне, горить, руйнуються мости. Я працюю на своєму окрузі й до мене приходять люди, які скаржаться, що у них по п'ять років не працюють ліфти, а також гниють дахи будинків", - додав депутат.



Трубіцин вважає, що політика в Києві має піти на другий план, а замість цього варто приділити увагу вирішенню реальних проблем, які хвилюють киян.



"Яка політика? Давайте займатися господарством, давайте піднімати місто. Подивіться на що воно перетворюється. Останні сім-вісім років все хаотично забудовується. Звичайна літня злива - і вже задіюють гермозасуви на станціях метро. Коли таке було?" - обурився Владислав Трубіцин.