"Машина війни потребує гарматного м'яса": Омелян про заклики у РФ народжувати якомога раніше замість освіти

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Росії жінок закликали думати не про освіту та кар'єру, а народжувати якомога раніше - це чітка ідеологія держави. Тому що для бою потрібно все більше людей, які гинуть. Якщо раніше рахунок вбитих росіян йшов на десятки тисяч, то зараз він йде на сотні тисяч, і може перейти на мільйони. Раніше йшлося про те, що достатньо було взяти професійних військових, для яких війна є роботою, забрати в'язнів з тюрем, і цим покрити втрати", - зауважив Омелян.

За словами політика, очевидно, що зараз у Росії набагато серйозніші проблеми, і російська машина війни потребує все більше гарматного м'яса.

"Тому, таки ідеї будуть впроваджуватися в російське суспільство. І раджу росіянам подивитися в глибину віків не тільки в християнські часи, а ще й дохристиянські. Коли на Московії було популярним ходити в личаках, їсти сире м'ясо, жити в болоті, і це все сприятиме оздоровленню російської нації", - додав Омелян.