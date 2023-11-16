"Машина війни потребує гарматного м'яса": Омелян про заклики у РФ народжувати якомога раніше замість освіти
Політик, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), військовослужбовець ЗСУ Володимир Омелян зазначив, що Росії потрібно ще більше людей, які гинуть
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Росії жінок закликали думати не про освіту та кар'єру, а народжувати якомога раніше - це чітка ідеологія держави. Тому що для бою потрібно все більше людей, які гинуть. Якщо раніше рахунок вбитих росіян йшов на десятки тисяч, то зараз він йде на сотні тисяч, і може перейти на мільйони. Раніше йшлося про те, що достатньо було взяти професійних військових, для яких війна є роботою, забрати в'язнів з тюрем, і цим покрити втрати", - зауважив Омелян.
За словами політика, очевидно, що зараз у Росії набагато серйозніші проблеми, і російська машина війни потребує все більше гарматного м'яса.
"Тому, таки ідеї будуть впроваджуватися в російське суспільство. І раджу росіянам подивитися в глибину віків не тільки в християнські часи, а ще й дохристиянські. Коли на Московії було популярним ходити в личаках, їсти сире м'ясо, жити в болоті, і це все сприятиме оздоровленню російської нації", - додав Омелян.
- Членкиня ради федерації від Челябінської області Маргарита Павлова заявила, що у російському суспільстві зʼявився "перекіс" у системі цінностей через вищу освіту у жінок.
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