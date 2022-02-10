Майже 1 млрд грн збитків державі: на Харківщині викрили організаторів незаконного видобутку піску

Про це повідомляють пресслужби Нацполіції та Харківської обласної прокуратури.



"Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ, що спеціалізується на видобуванні корисних копалин, залучив двох підприємців займатись до незаконного видобутку піску", - інформує прокуратура.



Члени організованої групи отримали в оренду земельну ділянку площею близько 2,5 га та дозвіл на видобуток корисних копалин, а керівники підприємств організували протиправну масштабну схему, в якій кілька років поспіль видобували пісок взагалі на іншій земельній ділянці площею понад 18 га.



Підозрювані підприємці оформлювали догоовори надання спецтехніки виконавцям, купівлі-продажу корисних копалин та вивезення незаконного видобутого піску автотранспортом.



У прокуратурі додали, що незаконний видобуток організували на території, яка належить Харківському національному аграрному університету ім. В. В. Докучаєва, і на землях сільськогосподарського запасу.



Землі ЗВО, призначені для дослідницьких цілей, фактично знищені. За оцінками прокуратури, збитки державі сягають майже 1 млрд грн.



Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.



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