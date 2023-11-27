Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Майже 3 млн працівників щороку помирають на виробництві через нещасні випадки та захворювання, - ООН

Майже 3 млн працівників щороку помирають на виробництві через нещасні випадки та захворювання, - ООН

27 листопада, 2023 понедiлок
16:49
Світ виробництво завод

Постійні проблеми з захистом здоров’я та безпеки працівників у всьому світі призвели до того, що наразі майже 3 млн працівників щороку помирають на виробництві через нещасні випадки та захворювання

Про це повідомляється у звіті Міжнародної організації праці в ООН (МОП).

Більшість смертельних випадків на виробництві, 2,6 млн смертей, спричинені професійними захворюваннями.

Нещасні випадки на виробництві призводять до приблизно 330 тис. смертей щороку.

Хвороби серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення та захворювання органів дихання входять до трійки основних причин смерті на роботі, зокрема на ці три категорії припадає понад три чверті загальної смертності на виробництві.

Згідно з дослідженням, чоловіки більше помирають від нещасних випадків на виробництві (51,4 на 100 тис. дорослих працездатного віку), порівняно з жінками (17,2 на 100 тис.).

Зазначається, що Азійсько-тихоокеанський регіон має найвищий рівень смертності через роботу (63% загального світового показника), через чисельність робочої сили в цьому регіоні.

У звіті зазначається, що сільське господарство, будівництво, лісове господарство, рибальство та промисловість є найнебезпечнішими галузями, на які припадає 200 тис. смертельних травм на рік, що становить 63% всіх смертельних виробничих травм. Зокрема, кожна третя виробнича травма зі смертельним результатом у світі трапляється серед сільськогосподарських працівників, йдеться у звіті.

Щоб активізувати глобальні зусилля щодо забезпечення безпечного та здорового робочого середовища, МОП представила "Глобальну стратегію з безпеки та гігієни праці на 2024–2030 роки". Мета полягає в тому, щоб зробити пріоритетним добробут працівників відповідно до соціальної справедливості та просування гідної праці в усьому світі.

Стратегія заохочує діяти на трьох стовпах:

  1. Удосконалити національні рамки безпеки та гігієни праці (БГП) шляхом покращення управління, сприяння надійним даним і розвитку компетентності.
  2. Посилити координацію, партнерство та інвестиції в БГП на національному та глобальному рівнях.
  3. Удосконалити системи управління БГП на робочому місці шляхом популяризації принципів ILO-OSH 2001, розробки гендерно-трансформуючих рекомендацій та адаптації їх до конкретних небезпек, ризиків, секторів і професій.
  • У компанії SpaceX, яка належить бізнесмену Ілону Маску, працівники зазнають різних поранень через порушення правил безпеки. Маск нехтує безпекою робітників у прагненні досягнути Марса.
Суспільство
Здоров'я
Читайте також:
штормове попередження
26 листопада, 2023 неділя
Шторм в окупованому Криму: пів мільйона споживачів без світла, в Євпаторії евакуйовано жителів затоплених будинків
Олексій Голобуцький
Автор Олексій Голобуцький
26 листопада, 2023 неділя
СБУ фактично знищила Кримський міст
26 листопада, 2023 неділя
Експерти МАГАТЕ зафіксували ймовірні пуски російських ракет поблизу ЗАЕС
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
27 листопада
17:49
Оновлено
сніг, негода в Україні
Негода в Україні: енергетики заживили 56 населених пунктів Одещини, від переохолодження померли три людини
17:30
санкції проти рф
Чехія прагне продовжити імпорт російської сталі як виняток із санкцій ЄС проти РФ
17:28
на фото Мар'яна Безугла
Комітет ВР з нацбезпеки не вимагав від Залужного плану, про який казала Безугла, - нардеп Костенко
17:18
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Окупанти почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків, - начальник МВА
17:13
Ексклюзив
шторм в окупованому Криму
Споруди протидесантної оборони РФ в Криму можуть бути знищені, - військовий експерт Риженко про наслідки шторму
17:09
Забезпечував пальним танки та бронемашини окупантів на Херсонщині: СБУ висунула підозру брату екснардепа-зрадника Ковальова
16:48
Геннадій Кернес
Син Кернеса заявив, що посадовці міськради Харкова фальсифікували документи за підписом померлого мера
16:46
діти, злочини росії
Росіяни на ТОТ готують нові списки дітей для депортації, – Центр нацспротиву
16:26
Новини компаній
Залізорудні окатки на заводі Ferrexpo
Виробництво "зеленої сталі" посилить позиції українських підприємств Ferrexpo у ЄС
16:11
Ексклюзив
Крим. Євпаторія
Територія Криму поступово перетворюється на сіру зону, - нардеп Чийгоз
16:06
Ексклюзив
шторм в окупованому Криму
У Криму змило вогневі позиції росіян, певні військові об'єкти - без світла, - Братчук
16:03
КНДР, Північна Корея
КНДР збільшує кількість військ на кордоні з Південною Кореєю
16:00
OPINION
Олексій Петров
"Де ж ми так згрішили усім народом, щоби це було владою?"
15:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:50
Оновлено
Авіазавод у Смоленську
"Цілі уражено": джерела в ГУР підтвердили причетність до атаки на Смоленський авіазавод у РФ
14:34
Влаштували колцентр і обкрадали клієнтів держбанку: у Вінниці нейтралізували злочинну організацію з майже 30 в'язнів
14:32
Верховна Рада
Фріз ініціює звільнення Безуглої з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю
14:25
Микола Балакін
Українець вперше за 25 років судитиме матч Ліги чемпіонів
14:08
Оновлено
Чорне море, Крим
ЗМІ заявили про намір Китаю збудувати для РФ підводний тунель до Криму. У МЗС КНР відреагували
14:03
Оновлено
Ілон Маск і Беньямін Нетаньягу
Маск прибув до Ізраїлю на тлі звинувачень в антисемітизмі: Нетаньягу показав йому наслідки нападу ХАМАСу
14:02
OPINION
Борислав Береза
Звільнення військкомів: Зеленський повівся на ІПСО росіян?
13:59
На фото прапор ОАЕ
ОАЕ планували використати кліматичний саміт ООН для укладання нафтових угод, - BBC
13:57
Єнс Столтенберг
Україна стане членом НАТО після завершення війни й проведення реформ, – Столтенберг
13:49
Під Мелітополем партизани підірвали автівку кадирівців
Під Мелітополем партизани підірвали автівку кадирівців
13:36
У Кривому Розі проходить мистецька виставка "Спротив" про жахи окупації
13:35
Оновлено
Прапор України
У Києві вітер пошкодив найбільший прапор України: його замінили
13:32
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
У Туреччині затримано 98 людей через імовірну причетність до курдського угрупування
13:17
У Румунії через снігопад перекинувся пасажирський автобус
У Румунії через снігопад перекинувся пасажирський автобус: постраждали 16 громадян Молдови
13:16
Інфографіка
Ціни на комунальні послуги
Комунальні платежі. Пояснюємо, якими будуть тарифи на світло, воду і газ з 1 грудня
13:10
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві
13:00
Джо Байден
Білий дім заявив, що Байден пропустить кліматичний саміт ООН
12:55
Мар'яна Безугла
У Третій штурмовій бригаді відреагували на заяву Безуглої про те, що Залужний "має піти"
12:51
Огляд
Мобілізація, повістки
Мобілізація у грудні 2023: чи буде посилена та кого можуть призвати
12:40
OPINION
Тарас Шамайда
Євроінтеграція без русифікації!
12:36
"Скіфське золото" повернулось до України з Нідерландів
12:13
Головну ялинку України в Києві цьогоріч встановлять раніше: причина
12:03
До Києва прибула пані віцепрезидент Єврокомісії Юрова
12:02
OPINION
Ольга Лень
Заяви Безуглої та Арахамії транслюють думку Офісу президента
11:58
ЗСУ
Їжу для ЗСУ продавали у магазинах і ресторанах: на Київщині викрили посадовців військової частини
11:50
Олександр Сирський
Росіяни використовують колишніх вагнерівців для штурмів на Куп’янському напрямку, - Сирський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV