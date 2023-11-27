Майже 3 млн працівників щороку помирають на виробництві через нещасні випадки та захворювання, - ООН

Про це повідомляється у звіті Міжнародної організації праці в ООН (МОП).

Більшість смертельних випадків на виробництві, 2,6 млн смертей, спричинені професійними захворюваннями.

Нещасні випадки на виробництві призводять до приблизно 330 тис. смертей щороку.

Хвороби серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення та захворювання органів дихання входять до трійки основних причин смерті на роботі, зокрема на ці три категорії припадає понад три чверті загальної смертності на виробництві.

Згідно з дослідженням, чоловіки більше помирають від нещасних випадків на виробництві (51,4 на 100 тис. дорослих працездатного віку), порівняно з жінками (17,2 на 100 тис.).

Зазначається, що Азійсько-тихоокеанський регіон має найвищий рівень смертності через роботу (63% загального світового показника), через чисельність робочої сили в цьому регіоні.

У звіті зазначається, що сільське господарство, будівництво, лісове господарство, рибальство та промисловість є найнебезпечнішими галузями, на які припадає 200 тис. смертельних травм на рік, що становить 63% всіх смертельних виробничих травм. Зокрема, кожна третя виробнича травма зі смертельним результатом у світі трапляється серед сільськогосподарських працівників, йдеться у звіті.

Щоб активізувати глобальні зусилля щодо забезпечення безпечного та здорового робочого середовища, МОП представила "Глобальну стратегію з безпеки та гігієни праці на 2024–2030 роки". Мета полягає в тому, щоб зробити пріоритетним добробут працівників відповідно до соціальної справедливості та просування гідної праці в усьому світі.

Стратегія заохочує діяти на трьох стовпах:

Удосконалити національні рамки безпеки та гігієни праці (БГП) шляхом покращення управління, сприяння надійним даним і розвитку компетентності. Посилити координацію, партнерство та інвестиції в БГП на національному та глобальному рівнях. Удосконалити системи управління БГП на робочому місці шляхом популяризації принципів ILO-OSH 2001, розробки гендерно-трансформуючих рекомендацій та адаптації їх до конкретних небезпек, ризиків, секторів і професій.