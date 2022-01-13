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Mega Millions США розіграють $325 мільйонів цієї п'ятниці

13 січня, 2022 четвер
10:12
Суспільство

Мультиштатна лотерея Mega Millions розігрує найбільший лотерейний джекпот у світі - $325 мільйонів. Українці можуть взяти участь у тиражі, купивши офіційні лотерейні білети онлайн на сайті theLotter.net, провідному у світі лотерейному сервісі

"Згідно з правилами Mega Millions, вам не обов'язково бути американським громадянином або резидентом, щоб грати в американські лотереї, - зазначає Адріан Коорманс, представник сервісу. - TheLotter діє як служба доставки лотерейних білетів для клієнтів з усього світу з 2002 року, а тепер ця послуга доступна і мешканцям України», - додав Коорманс. 

Заява була зроблена після того, як джекпот [у розмірі 632,6 мільйона доларів] іншої популярної американської лотереї Powerball був виграний 5 січня цього року учасниками з Каліфорнії та Вісконсіна. Виграшними номерами за результатами того знаменного тиражу стали: 6, 14, 25, 33 та 46 та номер Powerball 17.

Ось як ви можете спробувати виграти джекпот $325 мільйонів з України: 

"Щоб взяти участь у тиражі, ви можете самостійно заповнити білет вашими щасливими номерами, або скористатися послугою автовибору", - каже Коорманс. "Гра в лотерею онлайн на сайті нічим не відрізняється від покупки білетів у кіосках. На сайті ви можете взяти участь в одній з 50 провідних світових лотерей, самостійно вибрати, скільки полів ви хочете заповнити, і в скількох тиражах взяти участь: 

1. Зареєструйтесь на сайті theLotter.net.

2. Виберіть лотерею Mega Millions.

3. Позначте 6 номерів.

4. Підтвердіть придбання.

Офіційні лотерейні білети

Відразу після оформлення замовлення представники сервісу придбають офіційні білети Mega Millions у ліцензованому магазині від імені клієнта. Білети скануються та завантажуються в обліковий запис клієнта перед розіграшом. 

Право власності клієнта на білети гарантується, а самі білети захищені і можуть бути використані для отримання призів, якщо вони виявляться виграшними. Переможцям джекпоту, можливо, доведеться летіти до Сполучених Штатів, щоб особисто забрати свій приз, але в цьому випадку компанія допомагає організувати поїздку власним коштом. 

"Весь процес повністю прозорий, всі транзакції реєструються і завжди доступні", - зазначає Коорманс. TheLotter додає невелику комісію за обслуговування до вартості білета, при цьому з виграшних білетів комісія не стягується. Призові гроші, виграні нашими клієнтами, повністю належать їм!»

Клієнти з усього світу виграють у лотереї онлайн

За роки роботи сервіс виплатив призів на суму понад $100 мільйонів більш ніж шести мільйонам переможцям з усього світу.

Наталія з України вгадала виграшну комбінацію із п'яти номерів Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 та 75, що принесло їй виграш у $1 мільйон (приз другої категорії). Якби вона вгадала ще й додатковий Mega Ball, який у тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу становила б 15 мільйонів доларів.

Наступний тираж Mega Millions

На сайті ще не було переможців джекпоту з України, але хто знає? Можливо, це станеться вже цієї п'ятниці. Жителі України, які бажають взяти участь у тиражі Mega Millions цієї п'ятниці, з гігантським джекпотом у $325 мільйонів – можуть купити білети онлайн прямо зараз, на сайті theLotter.net.

Бажаємо успіхів!

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.


 
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