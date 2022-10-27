Харків - одне з найбільш постраждалих від російської агресії міст. Меценат Костянтин Жеваго відгукнувся на заклик місцевої влади підтримати харків'ян. За його особисті кошти та кошти компаній, де він є суттєвим акціонером, було оплачено виробництво та доставку понад 900 тисяч продуктових наборів на загальну суму понад 100 мільйонів гривень флагману м'ясопереробної галузі України - підприємству Кременчукм'ясо.

Щодня “Кременчукм’ясо” відправляє в постраждалі регіони України гуманітарну допомогу. Продукція розподіляється за участю керівництва міст та територій серед тих людей, хто потребує підтримки найбільше.

Продуктові набори сформовані таким чином, щоб забезпечувати необхідну харчову цінність, щоденну потребу в поживних речовинах на рівні понад 2000 ккал та питний баланс. Також благодійники подбали про те, щоб такі набори мали спеціальну упаковку та були зручними для доставки, зберігання та використання людьми, які не мають умов для приготування їжі й переважно знаходяться в укриттях.

“Багато населених пунктів зазнали значних руйнувань, громади залишились без транспорту, техніки, а також відчули дефіцит питної води та продуктів харчування, тому ми першочергово направили всі свої зусилля для надання допомоги постраждалим і робимо це щодня”, - відмітила Ірина Дроздова, Голова Правління ПрАТ “Кременчукм’ясо”.

За словами Костянтина Жеваго, він особисто та його підприємства надають комплексну гуманітарну підтримку постраждалим регіонам та громадянам України. “Для мене надзвичайно важливе те, що першочерговим завданням даної гуманітарної місії стало забезпечення можливості отримання населенням України продуктів харчування”, - додав він.

Крім даної програми, Костянтин Жеваго та компанії, де він є суттєвим акціонером, з початку повномасштабної російської агресії вже витратили на військову та гуманітарну допомогу понад 800 мільйонів гривень і не припиняють допомагати. Зокрема було передано броньоване авто для ДСНС; броньовані та неброньовані машини швидкої допомоги для багатьох українських міст; транспорт для Макарова, Тростянця, Охтирки, Нової Галещини та Чернігова; продукти харчування, дикаменти та медичне обладнання, а також значні суми грошової допомоги для Миколаєва, Сум, Кривого Рогу, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, Полтавщини, Київщини, Харківщини та багатьох інших областей. Крім того, до міста Миколаїв було доставлено технологічне обладнання для забезпечення жителів питною водою. Також було передано паливні матеріали, будівельні матеріали, офісну електроніку, генератори, засоби захисту та багато інших гуманітарних товарів для всіх регіонів України.