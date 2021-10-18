Метро Києва працюватиме на годину довше 19 жовтня
У Києві в ніч з 19 на 20 жовтня через футбольний матч метрополітен працюватиме на годину довше
Про це передає пресслужба Київського метрополітену.
"У ніч з 19 на 20 жовтня у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Реал" (Мадрид), робота метрополітену буде продовжена на одну годину", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перед футбольним матчем і після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів на станціях "Олімпійська", "Палац Спорту", "Площа Льва Толстого".
"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.
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