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Ми не дамо знищити вільні ЗМІ: Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" журналістам

8 листопада, 2021 понедiлок
19:57

Петро Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" журналістам – про це він повідомив у відеозверненні

Порошенко наголосив: вільні ЗМІ – це важливий інститут у кожній демократичній державі, а прагнення Зеленського взяти під контроль усі медіа в країні – шлях до диктатури, про це пише пресслужба партії "ЄС".

"Кажуть – правда очі коле. І тому лайкозалежна влада так прагне заткнути рота незалежним від неї мас-медіа. Головне, для чого придумали так званий закон про олігархів, навіть не сумнівайтеся, – це взяти під повний контроль Банкової засоби масової інформації", – наголосив Порошенко.

"Інформаційні служби більшості телеканалів і без того перебувають в оперативному управлінні Офісу президента. Але просто оренди владі вже замало. Вона хоче забрати ці канали у фактичну власність Зеленського. Він особисто хоче визначати номінальних покупців, коли змусить теперішніх власників за допомогою "закону про олігархів" продати свої мас-медіа ресурси. А про те, що санкційні рішення РНБО приймаються на корупційній основі, виляпав не хтось інший, як лідер фракції Зеленського в Раді", – констатує п’ятий президент. 

За його словами, Зеленський застосовує таку ж технологію, як Путін в Росії на початку нульових: "Прикрившись нібито боротьбою з олігархами, той взяв під контроль телеканали, придушив свободу слова, знищив політичну конкуренцію і побудував диктатуру. Володимир Олександрович хоче стати як Володимир Володимирович. Але, як казав Леонід Данилович, Україна – не Росія".

"Скоро вже три роки, як влада намагається знищити "Прямий" канал. 21 травня 2019 року пройшла інавгурація, і буквально за три дні, 24 травня 2019 року проти тодішнього власника каналу порушили кримінальну справу. Зробили це за доносом поплічника Януковича Портнова, який на той час був ключовим юридичним  радником Зеленського. В середині лютого цього року за лічені години до того, як Радбез міг впровадити санкції проти "Прямого" каналу, я змушений був купити акції "Прямого" каналу, щоби взяти під свій захист свободу слова", – нагадав Порошенко.

"Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на "Прямому" і, звичайно, на 5-му каналі, який боровся з цензурою  ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності. Частина цих журналістів – народні депутати. Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою "Вільні медіа", – повідомив Петро Порошенко.

"Україна – це Європа. І вільні ЗМІ – це важливий інститут у кожній демократичній державі. Ми не дамо знищити завоюванні Революції Гідності. Ми не дозволимо збудувати в Україні диктатуру, подібну до режиму Путіна чи Лукашенка", – резюмує Порошенко.
 

олігархи
Петро Порошенко
5 канал
Прямий
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