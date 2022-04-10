"Ми не знали, що таке Геделон. Ми думали, що це просто порожній будинок": історії українських біженців, яких прихистили у французьких замках
Замок Геделон і Сен-Фаржо стали притулком для понад 30 біженців, які рятувалися від війни в Україні
Про це пише Business Insider.
Замок Геделон розташований поблизу міста Треньї у Франції. Будівля є копією замку XIII століття. У замку поселили сім'ю Віняр з України.
"Ми дивимося новини, плачемо, дивимося новини, плачемо. Але атмосфера в Геделоні трохи заспокоює. Це протилежність того, що чують друзі вдома.. Діти перебувають у підземних укриттях", - сказала Крісті.
Крісті та її чоловік Макс Віняр керували агентством у Києві. Вони поверталися з відпустки в Дубаї зі своїми дочками Еммою, три роки, і Неєю, один рік, вранці 24 лютого, коли їх літак раптово перенаправили у Молдову.
"Ми не знали, що відбувається",- сказала Крісті.
Через кілька годин вони дізналися, що президент Росії віддав наказ про вторгнення в Україну. Не маючи нічого, окрім валіз, наповнених футболками і шортами, Крісті та Макс зрозуміли, що вони не зможуть повернутися додому найближчим часом.
"Раніше "біженці" були для нас лише словом, а тепер ми - біженці. Коли ти дивишся Афганістан і Сирію по телевізору, це інший світ, але ти не очікуєш, що це станеться з тобою"- сказала Крісті.
Впродовж тижня сім'я переміщалась між трьома країнами, вони були у Молдові, Румунії та Франції. В Парижі вони зустрілись із персоналом замку Геделон, і їм запропонували притулок у замку.
"Ми не знали, що таке Геделон. Ми просто думали, що це порожній будинок. Але коли ми приїхали, ми були в захопленні",- сказала Крісті.
Вона пожартувала, що її дочка Емма почувається, ніби вона діснеївська принцеса. Сім'я жила у замку близько двох тижнів. Працівники допомогли їм знайти будинок у невеличкому місті за 30 миль.
Інших українських біженців прихистили у замку Сен-Фаржо — за 15 хв від Геделеона. Сен-Фаржо побудований в 1453 році. Відтоді в ньому проживали єпископи, багаті купці, аристократія та французькі королівські особи. Сім'я Гійо, яка також володіє Геделоном, придбала його в 1977 році, і з того часу він функціонує як туристична пам'ятка.
Першими, хто прибув туди, була родина Андріуса Сідлаускаса, який проживає у Великобританії. Вони супроводжували його свекруху, та племінників, які виїхали з України. Невдовзі до них приєдналися Яків Волощук, його дружина Оксана та 15-річна донька Вероніка. Обидві сім’ї залишилися в замку, чекаючи на отримання сімейних віз до Великобританії.
"Коли ми туди прийшли, холодильник був повністю заповнений, і в мене відвисла щелепа. У нашому розпорядженні були піца, круасани, багети, пляшки вина",- сказав Андріус.
Яків Волощук розповів, що він також сповнений вдячності за привітний прийом: "Французи так добре ставилися до нас. Вони поселили нас, дали нам житло. Мішель та Емілія Гійо — прекрасні люди".
Протягом наступних днів сім'ї біженців катались на конях, оглядали сільськогосподарських тварин та співали. Між сім'ями зав’язалися дружні стосунки. Вони виїхали, отримавши візи до Великобританії, а інші українські родини одразу заселились у замок.
Загалом із початку війни в Україні у двох замках прихистили 30 людей. Але організатори хочуть підкреслити, що це лише тимчасовий притулок.
- Нагадаємо, 9 квітня міністр фінансів Франції Бруно ле Мер висловив готовність заборонити імпорт російської нафти після удару окупантів "Точкою-У" по вокзалу Краматорська.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе