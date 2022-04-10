"Ми не знали, що таке Геделон. Ми думали, що це просто порожній будинок": історії українських біженців, яких прихистили у французьких замках

Про це пише Business Insider.



Замок Геделон розташований поблизу міста Треньї у Франції. Будівля є копією замку XIII століття. У замку поселили сім'ю Віняр з України.



"Ми дивимося новини, плачемо, дивимося новини, плачемо. Але атмосфера в Геделоні трохи заспокоює. Це протилежність того, що чують друзі вдома.. Діти перебувають у підземних укриттях", - сказала Крісті.



Крісті та її чоловік Макс Віняр керували агентством у Києві. Вони поверталися з відпустки в Дубаї зі своїми дочками Еммою, три роки, і Неєю, один рік, вранці 24 лютого, коли їх літак раптово перенаправили у Молдову.



"Ми не знали, що відбувається",- сказала Крісті.







Через кілька годин вони дізналися, що президент Росії віддав наказ про вторгнення в Україну. Не маючи нічого, окрім валіз, наповнених футболками і шортами, Крісті та Макс зрозуміли, що вони не зможуть повернутися додому найближчим часом.



"Раніше "біженці" були для нас лише словом, а тепер ми - біженці. Коли ти дивишся Афганістан і Сирію по телевізору, це інший світ, але ти не очікуєш, що це станеться з тобою"- сказала Крісті.



Впродовж тижня сім'я переміщалась між трьома країнами, вони були у Молдові, Румунії та Франції. В Парижі вони зустрілись із персоналом замку Геделон, і їм запропонували притулок у замку.



"Ми не знали, що таке Геделон. Ми просто думали, що це порожній будинок. Але коли ми приїхали, ми були в захопленні",- сказала Крісті.



Вона пожартувала, що її дочка Емма почувається, ніби вона діснеївська принцеса. Сім'я жила у замку близько двох тижнів. Працівники допомогли їм знайти будинок у невеличкому місті за 30 миль.







Інших українських біженців прихистили у замку Сен-Фаржо — за 15 хв від Геделеона. Сен-Фаржо побудований в 1453 році. Відтоді в ньому проживали єпископи, багаті купці, аристократія та французькі королівські особи. Сім'я Гійо, яка також володіє Геделоном, придбала його в 1977 році, і з того часу він функціонує як туристична пам'ятка.



Першими, хто прибув туди, була родина Андріуса Сідлаускаса, який проживає у Великобританії. Вони супроводжували його свекруху, та племінників, які виїхали з України. Невдовзі до них приєдналися Яків Волощук, його дружина Оксана та 15-річна донька Вероніка. Обидві сім’ї залишилися в замку, чекаючи на отримання сімейних віз до Великобританії.



"Коли ми туди прийшли, холодильник був повністю заповнений, і в мене відвисла щелепа. У нашому розпорядженні були піца, круасани, багети, пляшки вина",- сказав Андріус.



Яків Волощук розповів, що він також сповнений вдячності за привітний прийом: "Французи так добре ставилися до нас. Вони поселили нас, дали нам житло. Мішель та Емілія Гійо — прекрасні люди".



Протягом наступних днів сім'ї біженців катались на конях, оглядали сільськогосподарських тварин та співали. Між сім'ями зав’язалися дружні стосунки. Вони виїхали, отримавши візи до Великобританії, а інші українські родини одразу заселились у замок.







Загалом із початку війни в Україні у двох замках прихистили 30 людей. Але організатори хочуть підкреслити, що це лише тимчасовий притулок.



Нагадаємо, 9 квітня міністр фінансів Франції Бруно ле Мер висловив готовність заборонити імпорт російської нафти після удару окупантів "Точкою-У" по вокзалу Краматорська.