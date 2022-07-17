Ми не зупиняємося ні на хвилину: Порошенко повідомив, що бронемашини для ЗСУ вже на кордоні з Україною і невдовзі прибудуть на фронт

Про це Петро Порошенко повідомив з Польщі. Його розповідь з'явилася на ютубі політика.

Як відомо, п’ятий Президент 4 липня на заводі в Італії анонсував цей контракт. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вніс 50 млн грн авансу, 45 млн грн збирають волонтери на платформі ГО "Справа громад".

"Нові броньовані автомобілі італійського виробництва, які зроблені на бойовому шасі, мають посилений бронезахист. Передбачені можливості встановлення озброєння, яке мається в розпорядження Збройних Сил України. Найголовніше – в неймовірно короткі терміни ми робили все для того, щоб ці броньовані автомобілі надійшли командуванню Десантно-штурмових військ, поступили на озброєння і брали безпосередню участь в контрнаступі", – пояснює Порошенко.

"Тут є крута тепловізійна система, лазерні дальноміри, автоматична коробка, броньовані двері, кондиціонер, і навіть USB сокети для того, щоб працювати із системами комунікації. Все у найкращому вигляді. І все робиться для наших воїнів, які сьогодні чекають з нетерпінням наше озброєння", – показує Порошенко "начинку" броньовика.

"Ми створили велику кількість бригад. Але це неефективно, коли в бригади немає коліс, броні і зброї. І кожен з нас робить те, що від нас залежить. Ми сьогодні маємо знайти можливості озброїти армію. Не тільки ми з Мариною – а й ви. Ми зробили те, що було неймовірним. Ми не тільки отримали ліцензію – ця бронетехніка вже на кордоні з Польщею. Ми не скажемо де, але найближчим часом вона перетне кордон України", – повідомив п’ятий Президент.

"Ми не зупиняємося ні на хвилину. Тут немає жодної копійки бюджетних грошей. І тут немає жодного піару. Бо ми звертаємося до вас для того, щоб ми разом зібрали гроші – навіть ті, хто не може служити в армії, люди похилого віку, українці, які опинилися за кордоном. Це дуже круто, коли ви маєте можливість придбати кевларовий шолом, придбати бронежилет. Це в 10 разів крутіше, коли ви маєте можливість придбати власний броньовик, бойову машину, яка вашими грошима буде нищити рашистів", – зауважує Порошенко.

"Я дякую кожному українцю, який долучився до того, шоб ця бронетехніка якнайшвидше потрапила до України. І я хочу подякувати кожному українцю, який на майбутнє також долучиться для того, щоб посилити боєздатність нашої армії. Я впевнена, що нашими спільними зусиллями ми зупинимо рашистів, цього божевільного ворога і наблизимо нашу перемогу", – додає Марина Порошенко.

"Я дякую українським військовим, бо вони боронять Україну. Я пишаюся тим, що Збройні Сили України були реально створені, побудовані за натівськими стандартами з 14-го року. Я дуже пишаюся, як у нас це вийшло. Але для того, щоб бути побудованими за натівськими стандартами, вони повинні мати і натівську техніку", – пояснює п’ятий Президент.

Порошенко також подякував Уряду Італії та прем’єр-міністру Маріо Драгі:

"Він – людина цінностей, відкинув політичні ігри, популізм і прийняв дуже важливі рішення – і щодо надання нам статусу кандидата в ЄС, і дуже болісного рішення щодо надання нам зброї".

Довідка

У співпраці з волонтерами ГО "Справа громад" та ГО "Res_Publika. Брати По Зброї" Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – пікапи, вантажівки, військові бронемашини, БПЛА. У Порошенка на підтримку армії з початку широкомасштабного вторгненя спрямували понад півмільярда гривень.

Днями з Естонії до України відправили 350 безпілотників Autel, куплених спільно волонтерами та Фондом Порошенка для української армії. Також у Великій Британії законтрактована партія вантажівок Leyland DAF, частина з них вже прямує в Україну.

При цьому Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму.

Долучитися до збору коштів на бронемашини та іншу техніку для ЗСУ можна за реквізитами:

Донат-платформа з сувенірами

Перекази по Україні

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