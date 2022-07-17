English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Ми не зупиняємося ні на хвилину: Порошенко повідомив, що бронемашини для ЗСУ вже на кордоні з Україною і невдовзі прибудуть на фронт

Ми не зупиняємося ні на хвилину: Порошенко повідомив, що бронемашини для ЗСУ вже на кордоні з Україною і невдовзі прибудуть на фронт

17 липня, 2022 неділя
14:34
Новини

Італійські бронемашини MLS SHIELD, які Фонд Порошенка купує разом із волонтерами ГО "Справа громад", вже перебувають неподалік українського кордону і невдовзі будуть на фронті

Про це Петро Порошенко повідомив з Польщі. Його розповідь з'явилася на ютубі політика. 

Як відомо, п’ятий Президент 4 липня на заводі в Італії анонсував цей контракт. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вніс 50 млн грн авансу, 45 млн грн збирають волонтери на платформі ГО "Справа громад".

"Нові броньовані автомобілі італійського виробництва, які зроблені на бойовому шасі, мають посилений бронезахист. Передбачені можливості встановлення озброєння, яке мається в розпорядження Збройних Сил України. Найголовніше – в неймовірно короткі терміни ми робили все для того, щоб ці броньовані автомобілі надійшли командуванню Десантно-штурмових військ, поступили на озброєння і брали безпосередню участь в контрнаступі", – пояснює Порошенко.

"Тут є крута тепловізійна система, лазерні дальноміри, автоматична коробка, броньовані двері, кондиціонер, і навіть USB сокети для того, щоб працювати із системами комунікації. Все у найкращому вигляді. І все робиться для наших воїнів, які сьогодні чекають з нетерпінням наше озброєння", – показує Порошенко "начинку" броньовика.

"Ми створили велику кількість бригад. Але це неефективно, коли в бригади немає коліс, броні і зброї. І кожен з нас робить те, що від нас залежить. Ми сьогодні маємо знайти можливості озброїти армію. Не тільки ми з Мариною – а й ви. Ми зробили те, що було неймовірним. Ми не тільки отримали ліцензію – ця бронетехніка вже на кордоні  з Польщею. Ми не скажемо де, але найближчим часом вона перетне кордон України", – повідомив п’ятий Президент. 

"Ми не зупиняємося ні на хвилину. Тут немає жодної копійки бюджетних грошей. І тут немає жодного піару. Бо ми звертаємося до вас для того, щоб ми разом зібрали гроші – навіть ті, хто не може служити в армії, люди похилого віку, українці, які опинилися за кордоном. Це дуже круто, коли ви маєте можливість придбати кевларовий шолом, придбати бронежилет. Це в 10 разів крутіше, коли ви маєте можливість придбати власний броньовик, бойову машину, яка вашими грошима буде нищити рашистів", – зауважує Порошенко.

"Я дякую кожному українцю, який долучився до того, шоб ця бронетехніка якнайшвидше потрапила до України. І я хочу подякувати кожному українцю, який на майбутнє також долучиться для того, щоб посилити боєздатність нашої армії. Я впевнена, що нашими спільними зусиллями ми зупинимо рашистів, цього божевільного ворога і наблизимо нашу перемогу", – додає Марина Порошенко. 

"Я дякую українським військовим, бо вони боронять Україну. Я пишаюся тим, що Збройні Сили України були реально створені, побудовані за натівськими стандартами з 14-го року. Я дуже пишаюся, як у нас це вийшло. Але для того, щоб бути побудованими за натівськими стандартами, вони повинні мати і натівську техніку", – пояснює п’ятий Президент. 

Порошенко також подякував Уряду Італії та прем’єр-міністру Маріо Драгі:

"Він – людина цінностей, відкинув політичні ігри, популізм і прийняв дуже важливі рішення – і щодо надання нам статусу кандидата в ЄС, і дуже болісного рішення щодо надання нам зброї". 

Довідка

У співпраці з волонтерами ГО "Справа громад" та ГО "Res_Publika. Брати По Зброї" Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій  – пікапи, вантажівки, військові бронемашини, БПЛА. У Порошенка на підтримку армії з початку широкомасштабного вторгненя спрямували понад півмільярда гривень.

Днями з Естонії до України відправили 350 безпілотників Autel, куплених спільно волонтерами та Фондом Порошенка для української армії. Також у Великій Британії законтрактована партія вантажівок Leyland DAF, частина з них вже прямує в Україну. 

При цьому Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму.

Долучитися до збору коштів на бронемашини та іншу техніку для ЗСУ можна за реквізитами: 

Донат-платформа з сувенірами

Перекази по Україні 

ТІЛЬКІ ДЛЯ ПРИВАТ 24

5169 3305 2068 6400

Для ІНШИХ банків:

5375  4115 0177 8331

Або переказ:

IBAN рахунок: UA193052990000026002016226051

Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

PayPal

Переказ на: [email protected]

Тип переказу: Family/Friends

Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Павел Смоленський
15 липня, 2022 п'ятниця
Княжицький: Зеленський не розуміє до кінця, що Україна однаковою мірою належить як владі, так і опозиції
16 липня, 2022 субота
Росіяни, ударом по Південмашу у Дніпрі, помстилися за успішний запуск ракети-носія Vega, - депутат облради Курячий
17 липня, 2022 неділя
Путін втратив контроль над ситуацією у Кремлі, - Піонтковський
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
17 липня
14:45
вакцинація
У Росії закінчуються ветеринарні препарати. Зокрема, вакцина від сказу
14:37
SWIFT
Російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи SWIFT
14:35
Слов'янськ
Повномасштабна війна РФ проти України: у Слов'янську окупанти вбили 19 цивільних, 74 поранили
14:33
РФ втратила в Україні третину своїх сухопутних військ, - голова комітету начальників штабів Британії
14:24
Ексклюзив
На фото українське поле пшениці
Росіяни на Миколаївщині обстрілами свідомо знищують зерно, - журналістка
14:09
МН17
В Україні вийшов трейлер фільму про збиття росіянами пасажирського літака рейсу MH17
14:05
Ексклюзив
ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів
ЗСУ на Харківщині в тилу росіян знищує логістичні центри та склади озброєння, - депутат міськради Корсунов
14:01
У Вінниці в останню путь провели загиблу внаслідок російського обстрілу чотирирічну Лізу
У Вінниці в останню путь провели загиблу внаслідок російського обстрілу чотирирічну Лізу
13:53
Ексклюзив
ранець до школи
30% навчальних закладів на Черкащині не готові до очного навчання, - очільник ОВА
13:43
Ексклюзив
путін
Путін має піти з України: жодних поступок і компромісів з агресором не може бути, - польський генерал Скшипчак
13:40
Наталка Діденко
Незначні дощі, сонячна й тепла погода, - синоптик Наталка Діденко дала прогноз на 18 липня
13:34
бензин
В Україні дешевшає дизельне пальне: в середньому ціна впала на 30 коп.
13:32
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Вже очевидно, що у бункері йде внутрішня боротьба, - політолог Піонтковський
13:32
Сумщина
Окупанти ракетами та артилерією обстріляли Сумщину, є руйнування
13:19
пожежа
Російський обстріл Південмашу в Дніпрі: рятувальники загасили пожежу
13:15
Німеччина уряд
У бундестазі вимагають від Шольца детально розповісти про допомогу Україні
13:06
Північний потік газ
У Німеччині ціни на газ стабілізувались і рости не будуть, але запасів не вистачить на зиму
12:59
ЗСУ українські військові
ЗСУ вдарили по базі росіян у окупованому Алчевську
12:56
"Не міг заснути, коли я жінку вбив". Окупант розповів, як розправлявся над цивільними українцями
12:46
Інфографіка
євро
Курс валют на 17 липня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
12:42
Затримання ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча
СБУ та ДБР підтвердили затримання офіцера, що раніше керував спецслужбою в Криму. Йде за трьома статтями
12:40
Оновлено
У Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу окупантів горять два промислові підприємства
У Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу окупантів горять два промислові підприємства
12:34
Данило Фільченко
Україна побила рекорд за кількістю медалей на Всесвітніх іграх
12:31
Українські військові ліквідували російського командира взводу снайперів, - офіцер ЗСУ Штефан
12:14
Нові фейки російської пропаганди
Викид токсинів унаслідок обстрілу Південмашу: тероборона спростувала фейк
12:00
путін путлер
Росія пригрозила швейцарській газеті позовом через зображення Путіна у вигляді клоуна
11:48
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
Збільшення видобутку нафти Саудівською Аравією допоможе знизити прибутки РФ, - Єрмак
11:36
Ексклюзив
окупанти
Росіяни не мають потенціалу для повторного наступу на Київ з Білорусі, - польський генерал Скшипчак
11:32
МЗС України
В МЗС до роковин збиття МН17 закликали притягти до відповідальності винних
11:29
Чорне море
У Чорному та Середземному морях щонайменше 9 російських суден із ракетними установками
11:27
Авіакатастрофа Ан-12 , Греція
Український Ан-12, який зазнав авіакатастрофи у Греції, перевозив зброю, - Міноборони Сербії
11:10
Миколаївщина
На Миколаївщині росіяни за добу поранили 37 цивільних
11:00
Концерт Rammstein, Варшава
Гурт Rammstein під час концерту у Варшаві розгорнув прапор України
10:57
Ексклюзив
Євген Магда
Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії носить символічний характер, - політолог Магда
10:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росіяни використовують процесори від побутової техніки у крилатих ракетах, - Згурець
10:54
Запорізька області
На Запоріжжі протягом доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Новояковлівці, Лук'янівську та Верхній Терсі
10:46
Харківщина
На Харківщині росіяни поранили жінку та спричинили загорання будинків, автівки
10:42
Віктор Орбан
Угорці влаштували протест проти уряду Орбана через нові економічні заходи
10:28
Росіяни завдали нового удару по острову Зміїний
10:17
Оновлено
Херсонська область
ЗСУ знищили базу російських окупантів на березі Чорного моря на Херсонщині
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV