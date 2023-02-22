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Інтерв’ю

Ми сьогодні повинні розпочати програму з передачі F16 - астронавт NASA Террі Віртс

Юрій Фізер
22 лютого, 2023 середа
18:08
Статті Террі Фіртц

Астронавт NASA та командир Міжнародної космічної станції Террі Віртс в інтерв'ю Юрію Фізеру, ведучому програми "Spotlight Ukraine" на Еспресо, розповів, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб освоїти F-16, чи активна Росія в космосі та чому деякі вислови Ілона Маска небезпечні

Ви літали на багатьох військових літаках, зокрема на винищувачі F-16. Думаю, що зараз про нього чув майже кожен українець, а багато хто навіть шукав інформацію про нього в інтернеті. Це пов'язано з тим, що західні країни зараз розглядають можливість надання цих винищувачів, щоб ми могли більш ефективно боротися з російським агресором. На вашу професійну думку, скільки часу знадобиться українським пілотам, щоб опанувати F-16?

Я думаю, що питання не в тому, чи отримає Україна F-16, а в тому, коли вона їх отримає - цього року, наступного, або через п'ять років. 25 лютого минулого року я написав у Твіттері, що ми повинні навчити українських пілотів. Чесно кажучи, їм, мабуть, знадобиться кілька місяців, щоб стати дуже хорошими і дуже здібними. Проблема не в тому, щоб керувати літаком, проблема в тому, щоб навчитися користуватися різними видами зброї. Отже, швидшим і простішим рішенням може бути інтеграція озброєння, яке ми маємо на існуючих українських МІГах, для дуже короткострокового рішення, але в довгостроковій перспективі це займе кілька місяців. І йдеться не лише про пілотів, а й про наземний екіпаж і логістику: на кожного пілота припадає 10 чи 20 механіків на землі, які також мають навчитися керувати F-16. Це не просте і не швидке рішення, але ми повинні розпочати його сьогодні, тому що на це потрібен час, і я думаю, що це повинно було статися ще минулого року.

 

Пане Вірц, для цих літаків потрібні спеціальні аеродроми?

Ні, вони працюють на такому ж паливі, як і авіалайнери. Існує спеціальне паливо для військових літаків, але вони можуть працювати і на звичайному авіаційному. 

 

Яка оперативна дальність польоту F16? Тобто, якщо він базується, наприклад, на аеродромі на заході Україні, чи може він пролетіти, 700-800 кілометрів з повним завантаженням на схід і повернутися назад?

Велике питання в тому, чи летить він на великій висоті, чи на малій. Якщо на великій висоті, то з двома великими паливними баками на борту він може пролетіти досить далеко. А якщо на малій висоті, то, мабуть, лише на кілька сотень кілометрів. Так що це залежить від висоти. Проблема в тому, що російські ракети класу "земля-повітря" дуже потужні, і ви не можете просто літати на F-16 на висоті 30 000 футів і ігнорувати їх.

 

Люди в Україні задаються питанням, що було б краще мати - F-16 чи F-15. Як ви вважаєте?

Я фанат F-16. Так що я упереджено ставлюся до F-16. F-15 - чудовий літак. Він більший, він може перевозити більше речей, більше зброї, і модель F-15 може літати дуже далеко. Проблема в тому, що вони набагато дорожчі в експлуатації, і ви отримуєте вдвічі менше літаків, тому ви можете мати вдвічі більше F-16, ніж F-15. Я думаю, що для потреб України F-16 - ідеальний літак.

 

Нещодавно ви відповіли у Твіттері Ілону Маску, який сказав, що Starlink на полі бою в Україні можуть розпочати Третю світову війну. Ви написали буквально наступне: "Ви досить розумні, щоб знати, що опір диктатору і боротьба за захист своєї країни не призведе до початку Третьої світової війни". Ілон Маск, безумовно, достатньо розумний, так чому ж ви зробили цю заяву?

Знаєте, це дуже розчаровує. Я захоплююся ним, мені подобається те, що він зробив зі SpaceX, але деякі його коментарі про Україну звучать як кремлівська пропаганда. Це дуже розчаровує, м'яко кажучи. Знаєте, те, що він зробив зі Starlink, дійсно допомогло Україні, і я ціную це. І це потрібно продовжувати, але деякі люди просто засліплені. Те, що робить Володимир Путін в Україні - це зло. Він намагається захопити вільну демократію через власне его і злі бажання, тому ми просто повинні мати широко відкриті очі. І я думаю, що для Ілона Маска досить небезпечно говорити те, що він говорить час від часу. Тому я сподіваюся, що він схаменеться. 

 

Ви також нещодавно писали про триваючу битву за космос і про те, що Китай дуже активний у цьому просторі. А як щодо Росії?

Ну, Росія дуже активна в космосі. Вони запускають американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію, і це має припинитися. Прямо перед вторгненням минулого року вони провели військову демонстрацію, де підірвали супутник, і це створило величезну хмару з сотень уламків, яка досі загрожує МКС. Це дуже активна країна в космосі, і з такою людиною, як Володимир Путін на чолі, ви не знаєте точно, що вони збираються робити, тому я сподіваюся, що це зміниться. Я не знаю, коли це станеться, але сподіваюся, що в довгостроковій перспективі.

 

І останнє запитання: що ви відчули, коли вперше подивилися на Землю з висоти 400 кілометрів?

Я написав про це кілька книг і постійно про це говорю. Це дивовижна річ. Це така красива планета. Коли я вперше побачив Землю при денному світлі, моє перше враження було, що я ніколи раніше не бачив такого відтінку синього. Я побачив блакитну атмосферу, і мені було важко повернутися до роботи. Я був пілотом космічного шатла, тож у мене була робота, яку я мав виконувати, але я просто хотів виглянути в ілюмінатор і побачити цю прекрасну планету. Земля справді вражає. Коли ти її бачиш, то дивуєшся, чому такі злі люди, як Володимир Путін, роблять ці жахливі речі. Тому Захід і волелюбні люди повинні триматися разом і боротися з цим злом.

Україна
Росія
Володимир Путін
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