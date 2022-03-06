Ми вибороли наше майбутнє, але ще боремося за наше сьогодні, – Зеленський
Зеленський заявив, що українці вибороли своє майбутнє у війні з Росією. Однак народ України продовжує боротися за своє сьогодні та вооють за те, де пройде кордон.
Про це йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що він щодня і щоночі розмовляє з лідерами держав, з лідерами бізнес-спільноти, та немає такої години, щоб Україна не чула, яку допомогу отримає.
"Українці, ми вже вибороли наше майбутнє, але ще боремося за наше сьогодні. Це дуже важливо. Воюємо за те, де пройде межа між життям і рабством. І це не тільки наш вибір. Громадяни РФ роблять такий же вибір в ці дні, ці години", – заявив він.
- Нагадаємо, Росія готує другу хвилю широкомасштабного наступу на Україну. Наразі стратегічно важливими залишаються Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.
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