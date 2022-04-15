Про це Володимир Зеленський сказав у своєму щоденному вечірньому відеозверненні.



"Російські війська прийшли до нас 2014 року. Вони захопили наш Крим, перетворили його на велику військову базу", - нагадав президент. - Вони розпочали страшну, цинічну війну на нашому Донбасі. Вони вбивали наших людей упродовж восьми років".



За цей час, нагадав Зеленський, убито 14 тисяч наших співвітчизників. "Але вони (росіяни. - Ред.) вирішили, що можуть дозволити собі повномасштабну війну".



"Російські війська повторюють на нашій землі те, що Європа бачила у своїй хісторії хіба під час Другої світової війни. За 50 днів вторгнення вони показали, що для Росії саме Донбас є головною мішенню вторгнення. Саме Донбас Росія хоче знищити у першу чергу", - зауважив Зеленський.



Таке враження, - підмітив Зеленський, - що росіяни хочуть, аби там не залишилося людей, і щоб там були тільки руїни.



"Для чого руйнувати Харків? Чого можна досягти спаленням Харкова?" - риторично запитує Зеленський. "Це не риторичне питання, - продовжує він. - Це питання про те, наскільки безглуздим є вторгення російських військ в Україну, наскільки воно вбивче для усього, що Росія нібито захищає".



Нагадаємо, "500 тисяч людей! Скільки з них убито – ніхто не знає", - Зеленський в інтерв'ю ВВС згадав про Маріуполь.



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