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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Ми витримали 50 днів, хоча окупанти відводили нам п'ять", - Зеленський

"Ми витримали 50 днів, хоча окупанти відводили нам п'ять", - Зеленський

15 квітня, 2022 п'ятниця
00:14
війна з Росією Володимир Зеленський

Росія розпочала війну проти України не 24 лютого, - наголосив президент України

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму щоденному вечірньому відеозверненні.

"Російські війська прийшли до нас 2014 року. Вони захопили наш Крим, перетворили його на велику військову базу", - нагадав президент. - Вони розпочали страшну, цинічну війну на нашому Донбасі. Вони вбивали наших людей упродовж восьми років".

За цей час, нагадав Зеленський, убито 14 тисяч наших співвітчизників. "Але вони (росіяни. - Ред.) вирішили, що можуть дозволити собі повномасштабну війну".

"Російські війська повторюють на нашій землі те, що Європа бачила у своїй хісторії хіба під час Другої світової війни. За 50 днів вторгнення вони показали, що для Росії саме Донбас є головною мішенню вторгнення. Саме Донбас Росія хоче знищити у першу чергу", - зауважив Зеленський.

Таке враження, - підмітив Зеленський, - що росіяни хочуть, аби там не залишилося людей, і щоб там були тільки руїни.

"Для чого руйнувати Харків? Чого можна досягти спаленням Харкова?" - риторично запитує Зеленський. "Це не риторичне питання, - продовжує він. - Це питання про те, наскільки безглуздим є вторгення російських військ в Україну, наскільки воно вбивче для усього, що Росія нібито захищає".

Нагадаємо, "500 тисяч людей! Скільки з них убито – ніхто не знає", - Зеленський в інтерв'ю ВВС згадав про Маріуполь.

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Володимир Зеленський
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