"Ми заходили до хат і просто розстрілювали". Оприлюднено розповідь окупанта про розправу над цивільними у Кремінній
На записі, оприлюдненому ГУР МО, військовослужбовець РФ розповідає про вбивство цивільних людей солдатами РФ на Луганському напрямку
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
У розмові зі своєю родичкою окупант розповідає, що він та інші загарбники отримали чіткий наказ - "забрати Кремінну".
"Ми сьогодні як зайшли, як почали і цивільних, і всіх х**рити. Ми завалили сьогодні вночі не менше 400 людей. Просто зайшли уже вгнаглу, думаю - "ну вб'ють так вб'ють", мені все одно. Знаю, що за собою стільки-то людей заберу", - сказав окупант на записі.
За словами загарбника, убивали вони серед інших дітей та жінок.
"Ми все викосили, просто заходили до хат і розстрілювали", - сказав злочинець.
- У Стельмахівці Луганської області залишився один-єдиний житель, який поки що відмовляється від евакуації, іншим п’ятьом допомогли виїхати протягом останніх трьох днів.
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