Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

У розмові зі своєю родичкою окупант розповідає, що він та інші загарбники отримали чіткий наказ - "забрати Кремінну".

"Ми сьогодні як зайшли, як почали і цивільних, і всіх х**рити. Ми завалили сьогодні вночі не менше 400 людей. Просто зайшли уже вгнаглу, думаю - "ну вб'ють так вб'ють", мені все одно. Знаю, що за собою стільки-то людей заберу", - сказав окупант на записі.

За словами загарбника, убивали вони серед інших дітей та жінок.

"Ми все викосили, просто заходили до хат і розстрілювали", - сказав злочинець.