РФ заблокувала сайт правозахисного проєкту з підтримки політв'язнів "Меморіал"
Роскомнагляд заблокував сайт російського правозахисного проєкту "Підтримка політв'язнів. Меморіал" на території Росії
Про це повідомляє сам проєкт у Telegram.
"30 квітня сайт нашого проєкту memopzk.org перестав відкриватися в Росії без VPN, хоча в публічному переліку заблокованих Роскомнаглядом сайтів він поки не вказаний", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що напередодні Роскомнагляд звернувся до хостера проєкту з вимогою негайно видалити інформацію, яка розповсюджується з порушенням закону.
- За час окупації Криму так званні правоохоронні органи РФ засудили щонайменше 320 жителів півострова через політичні мотиви.
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