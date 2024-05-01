РФ заблокувала сайт правозахисного проєкту з підтримки політв'язнів "Меморіал"

Про це повідомляє сам проєкт у Telegram.

"30 квітня сайт нашого проєкту memopzk.org перестав відкриватися в Росії без VPN, хоча в публічному переліку заблокованих Роскомнаглядом сайтів він поки не вказаний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні Роскомнагляд звернувся до хостера проєкту з вимогою негайно видалити інформацію, яка розповсюджується з порушенням закону.